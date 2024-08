Mafia Serisinin Yeni Oyunu 'The Old Country' Duyuruldu!

Oyun dünyasının kalbi Almanya'da gerçekleşen Gamescom 2024'te atıyor. Yılın en büyük oyun fuarlarından biri olan etkinliğin her zaman olduğu gibi bu yılda pek çok yeni oyun duyurusuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu doğrultuda ilk dikkat çeken yapımlardan biri ise Mafia serisinin yeni oyunu 'The Old Country' oldu. İşte detaylar!

Mafia The Old Country, 2025'te Çıkıyor

İlk defa 2002 yılında piyasaya sürülen Mafia serisi o tarihten bu yana hikayesi ve atmosferi ile kuşkusuz pek çok oyuncunun kalbinde taht kurdu. Hatta oyuncular özellikle de ilk oyunları o kadar sevdi ki şirket, bir süre önce Mafia: Definitive Edition adıyla orijinal Mafia oyununu yeniden piyasaya sürdü.

Şimdi ise geliştirici şirket, Mafia The Old Country adında yeni bir oyunla karşımıza çıkıyor. Yayıncı 2K'in yaptığı duyuru ile oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S, ve PC için duyuruldu. Aynı zamanda oyunla ilgili az da olsa bilgi içeren bir fragman yayınlandı.

Buna göre oyun 2025'te çıkacak ve bu defa zamanda biraz daha geriye giderek 1900'lerin Sicilya'sında geçecek. Yine Hangar13 tarafından geliştirilen oyun hakkında bildiğimiz şeyler şu an için bundan çok da öteye gitmiyor. Zamanda geriye gitmenin ise mekaniksel anlamda nasıl değişiklikler sunacağı şimdiden merak ediliyor.