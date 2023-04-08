Satranç Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, Akılalmaz Bir Hata ile Yenildi!

Satranç efsanesi Magnus Carlsen, Champions Chess Tour Chessable Masters 2023 Kaybedenler Finali'nde kullandığı bilgisayardaki farenin hatası yüzünden yenildi. Bu hatası, Hikaru Nakamura'nun vezirini düşürerek maçı kazanmasına sebep oldu.

Perşembe günü karşı karşıya gelen iki büyükusta, Fabiano Caruana'nın rakibi olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İki kez berabere kaldıkları için Armageddon oyununa geçildi. Armageddon oyununda maç berabere bittiği takdirde eşitliğin bozulması için siyah taraf kazanmış sayılıyor ancak siyah taraf süre dezavantajına sahip oluyor.

Magnus Carlsen'in Kullandığı Fare Kaybetmesine Neden Oldu

Maçın sonlarına doğru Carlsen, vezirini B6'a götürmek istedi ancak yanlışlıkla F6'da bıraktı ve Nakamura, bu hata sayesinde şahıyla Carlsen'in vezirini düşürdü ve karşılaşmayı kazandı.

Carlsen, dünya şampiyonu unvanıyla katıldığı son turnuvadan 15 bin dolar ödül kazanmıştı. 32 yaşındaki sporcu, bir daha tekrar dünya şampiyonu unvan maçına çıkmayacağını Temmuz 2022'de duyurmuştu. Dünkü müsabakada ise 35 yaşındaki Nakamura, Carlsen'in ardından Caruana'yı yenerek Chessable Masters'ta zafere ulaştı.

Maçı yorumlayan Britanyalı David Howell, Carlsen'ın bu hatayı yaptığı dakikalarda "Ne oldu orada öyle? Sanırım Magnus'un faresi kaydı." şeklinde yorumda bulundu.