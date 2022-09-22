Satranç Dünyası Hile Skandalıyla Çalkalanıyor!

Son haftalarda satranç dünyasına büyük bir sansasyon damgasını vurdu. 2013 yılından beri Dünya Şampiyonu unvanını koruyan Magnus Carlsen, katıldığı bir turnuvada rakibine yenildikten sonra turnuvadan çekilme kararı aldı. Beklenmedik bir şekilde gelişen bu karar sonrasında ünlü büyük ustalar arasında yer alan Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen'in karşılaştığı Hans Niemann adlı oyuncunun hile yaptığını ve şampiyonun bu sebeple turnuvadan çekildiğini belirtti.

Daha önceden de hile kullanması sebebiyle chess.com adlı dünyanın en fazla kullanılan satranç platformlarından birinden uzaklaştırılan Hans Niemann, iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Hatta gerekirse tamamen çıplak bir şekilde sinyal geçirmeyen bir kutunun içerisinde de maç oynayabileceğini belirtiyor. Konuyla ilgili uzun süre boyunca sessiz kalan Magnus Carlsen, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında kinayeli bazı sözler sarfetti.

Magnus Carlsen: "Akıl Hocası Çok İyi İş Çıkarıyor Gibi(!)"

Turnuva sonrasında uzun süre boyuna sessiz kalan Magnus Carlsen, Chess24 tarafından gerçekleştirilen online Julius Baer Generation Kupası'nda Hans Neiman ile yeniden karşı karşıya geldi. Magnus Carlsen ikinci hamleden sonra maçı terk etti. Çoğu kişi ünlü oyuncunun yaptığı bu hareketin Chess24 ekibine karşı bir protesto olduğunu düşünüyor.

19 yaşındaki Amerikalı satranç ustası Niemann, özellikle son yıllarda çok yüksek bir çıkış yakaladı. Halka açık olarak yayınlanan masabaşı turnuvalarda çok yüksek galibiyet oranları yakalayan Niemann'ın bir şekilde hile yaptığından şüpheleniyor. İddialara göre Hans Niemann'ın vücudunda ne oynayacağını anlayabileceği bir çip implantı yer alıyor. Çip implantına dışarıdan gönderilen sinyaller, insanların mücadele edemediği satranç bilgisayarlarından geliyor. Masabaşı turnuvalarda daha önce de ayakkabı içerisine saklanan mekanizmalarla hile yapıldığı keşfedilmişti.

Hikayenin garipleştiği nokta ise hem Hans Niemann'ın hem de oyuncunun koçu GM Maxin Dlugy'nin çeşitli sitelerde hile sebebiyle uzaklaştırma alması. Hatta masabaşı turnuvada ayakkabısına bir mekanizma ekleyerek hile yaptığı düşünülen oyuncunun foyası, Maxin Dlugy ile yaptığı maçta ortaya çıkıyor. Niemann'ın beklenmedik yükselişi ve tüm bu kanıtlar toplandığında ise hile şüphesi artıyor. Konuyla ilgili FIDE tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Chess24 tarafından düzenlenen turnuva sonrasında basına açıklamalarda bulunan Magnus Carlsen, konuyla ilgili ilk defa sorulara cevap verdi. Rakibinin hile yaptığı iddiaları konusunda yorum yapmayan ünlü oyuncu, "İnsanlar istedikleri sonuçları çıkarma hakkına sahipler. Niemann'ın oyunundan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bence akıl hocası GM Maxim Dlugy harika bir iş çıkarıyor olmalı." dedi. Böylesine kinayeli bir cevap veren Magnus Carlsen, gerçekten de rakibinin hile yaptığını düşünüyor gibi duruyor.