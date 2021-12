Magnus Carlsen Satranç Şampiyonası'nın En Uzun Oyununu Kazandı

Satranç Şampiyonası'nın en uzun oyunu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. Magnus Carlsen ve Ian Nepomniachtchi yaklaşık 8 saat süren karşılaşma sonucunda yeni bir rekora imza attı. En sonki rekor 1978'de kırılmıştı.

2021 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası 24 Kasım ila 16 Aralık 2021'de Dubai'de gerçekleşiyor. Şampiyona halihazırda hüküm süren dünya şampiyonu Carlsen ile 2020-2021 FIDE Adaylar Turnuvasını kazanan rakibi Nepomniachtchi arasında 2 milyon euroluk bir ödül fonu için oynanıyor.

Norveçli satranç oyuncusu Magnus Carlsen, Dubai'de düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası'nın altıncı maçında tarihi bir galibiyet elde etti.

Beyaz taşlarla oynayan son şampiyon, 136 hamle ve yaklaşık sekiz saat süren bir maçta Rus rakibi Ian Nepomniachtchi'yi mağlup etti.

Bu, 1978'de Anatoly Karpov ve Viktor Korchnoi arasındaki şampiyonluk maçında kırılan 124 hamlelik rekoru aşarak, dünya şampiyonası tarihindeki en uzun maçtı. Aynı zamanda beş yıldır berabere bitmeyen ilk klasik Dünya Şampiyonası oyunuydu.

136 hamlelik oyun, bir dünya şampiyonası maçında şimdiye kadar oynanan en uzun oyundu ve oyunun sonunda maddi açıdan dengesiz bir mücadele gördü. Carlsen'in kalesi, atı ve iki piyonu Ian Nepomniachtchi'nin veziri için çok fazlaydı.

