322 Hp Güç 600 Km Menzil: Makyajlı Cupra Born Tanıtıldı!

Cupra'nın elektrikli model gamının başını çeken Born modeli yenilendi. Makyajlanan yeni Cupra Born yeni tasarım detayları ile daha sportif bir görünüm kazanırken teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Peki yeni Born kullanıcılara neler sunuyor? İşte yenilenen Cupra Born teknik özellikleri ve detayları...

2026 Cupra Born Teknik Özellikleri!

Hafif bir makyaj operasyonu geçiren Cupra Born artık daha sportif bir görünüme sahip. Modelin ön bölümünde kullanılan Matrix LED farlar aracın karakterini daha keskin ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu yeni aydınlatma sistemi hem tasarım tarafında daha agresif bir görünüm sunuyor hem de gece sürüşlerinde daha gelişmiş bir aydınlatma performansı sağlıyor.

İlk neslinde de sportif çizgileriyle ön plana çıkan Born makyaj operasyonuyla birlikte bu karakterini korumaya devam ediyor. Modelin ilk etapta 19 ve 20 inç jant seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor. Tasarım tarafındaki değişiklikler genel hatları korurken aracın daha modern bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Teknik tarafta yapılan yeni dokunuşlar ile otomobil tasarımındaki sportif havasını performansıyla da gösteriyor.

Cupra Born teknik altyapı tarafında Volkswagen Grubu’nun elektrikli araçlarında kullandığı MEB platformu üzerine inşa edilmeye devam ediyor. Model farklı batarya ve motor seçenekleriyle sunulacak. Giriş seviyesinde 58 kWh batarya ve 187 beygir gücünde elektrik motoru yer alıyor. Bu versiyon için yaklaşık 425 kilometre menzil sunuluyor. Bir üst seviyede ise 79 kWh batarya ve 228 beygir güç sunan versiyon bulunuyor. Bu model için yaklaşık 600 kilometrelik menzil değeri paylaşılıyor.

Serinin en güçlü versiyonu olan Born VZ ise performans tarafında dikkat çekiyor. Bu versiyon 322 beygir güç üreten elektrik motoruyla geliyor ve yine 79 kWh batarya üzerinden yaklaşık 600 kilometre menzil sunabiliyor.

Editörün Yorumu

Cupra Born, VAG Grubu bünyesindeki en güçlü elektrikli oyunculardan biri olarak yer alıyor. Bu kapsamda global çapta başarılar elde eden model yenilerek sportif havasını koruyan model yeni batarya ve motor seçenekleriyle de göz dolduruyor. Özellikle 322 beygir güce sahip VZ versiyonu elektrikli hatchback segmentinde performans arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...