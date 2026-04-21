Lenovo'nun Güçlü İşlemcili Oyun Canavarı Telefonu Yolda!

Lenovo'nun oyun odaklı yeni Legion Y70 isimli telefonuyla ilgili yeni tasarım detayları ortaya çıktı. Marka, son paylaştığı tanıtım posterleriyle modelin nasıl görüneceğiyle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırdı. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Legion Y70 Tasarımı Nasıl Olacak?

Lenovo Legion Y70 modeli dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Kamera tasarımı, oyun oynarken kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde düşünülmüş. Bu sayede uzun süreli oyunlarda elde rahatsızlık hissi oluşturmayan daha dengeli bir kamera modülü sunuyor. 2022 yılında çıkan aynı isimli modelde dikey üçlü kamera tasarımı tercih edilmişti. Yani yeni modelin daha modern bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz.

Buna ek olarak arka panelde boydan boya uzanan Legion yazısı yer alıyor. Bu tasarım da önceki modelden farklı diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Legion Y70 2022 modelinde bu yazı sağ alt köşede yer alıyordu. Ön tarafta ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran bizleri karşılayacak.

Lenovo Legion Y70 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi: 144Hz

144Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci RAM: 16 GB veya daha üstü

16 GB veya daha üstü Ana Kamera: 50 MP

Maalesef şu an için akıllı telefon teknik özellikleriyle ilgili kapsamlı detaylar mevcut değil. Fakat yine de burada selefine bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Buna göre Legion Y70 2026 modelinde selefindeki gibi 6,6 inç civarı bir ekran mevcut olacak.

Bu panelin OLED teknolojisine sahip olması bekleniyor. Bu da kullanıcıların siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceği şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan diğer renkleri de en gerçek haliyle görebileceksiniz.

Ekran yenileme hızı ise muhtemelen 144Hz seviyesinde olacak. Bu da kullanıcıların menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim elde etmesine imkan sağlayacak.

İşlemci tarafında ise muhtemelen Snapdragon 8 Gen 5 veya 8 Elite Gen 5’in kullanılacağını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Legion Y70 2022’de Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle karşımıza çıkmıştı.

Bu iki işlemci de amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor. Ayrıca 3 nm üretim süreci sayesinde 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek verimlilik sağlıyor ve daha az güç tüketiyor. Bu da telefonun şarjının hızlı tükenmesi gibi sorunların önüne geçilmesini mümkün kılıyor.

Oyun performansına geldiğimizdeyse Snapdragon 8 Elite Gen 5'in PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 5 de akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo, Legion Y70 2026 modelini 19 Mayıs 2026'da tanıtacak. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğreneceğiz. Bununla birlikte selefinin 2,970 yuanlık (19.590 TL) bir fiyatla satışa çıktığını düşündüğümüzde yeni modelin 3,499 yuanlık (23.090 TL) bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 46.780 TL'ye denk geliyor.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve Lenovo Legion Tab gibi bazı mobil cihazlarını satıyor. Fakat, burada 2022'de çıkan Legion Y70'in Türkiye'ye gelmediğini söylemek mümkün. Bu nedenle yaklaşan Legion Y70 2026'nın çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha mantıklı olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y70 2026 gibi oyun odaklı telefonları gerçekten çok seviyorum. Bu tür modeller genellikle kamera gibi alanlarda en üst seviyeye çıkmak yerine güçlü işlemci, büyük batarya ve akıcı ekran gibi özelliklere odaklanıyor. Bu yüzden şu an için net olmasa da Legion Y70’in de benzer bir donanım yapısına sahip olacağını düşünüyorum.