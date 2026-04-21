Motorola'nın 120Hz Ekranlı Katlanabilir Telefonu Yolda! Fiyatı Sızdı

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Razr 70'in fiyatı ortaya çıktı. Cihaz, serinin bir önceki modeli Razr 60'tan biraz daha yüksek ücrete sahip olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 70'in 799.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 35 bin 915 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 73 bin TL civarında olabilir. Bu arada Razr 60'ın 700 dolar (31.426 TL) fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapılabileceğini belirtelim. Yani Razr 70 daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Örneğin Razr 60'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 55 bin bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Henüz resmî açıklamanın olmadığının altını çizelim.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 işletim sistemine sahip Motorola Razr 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70'in 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Bu arada telefonda yeşil, koyu gri, beyaz ve pembe renk seçenekleri bulunacak. Telefonun tasarımı, Razr 60'a çok benzeyecek. Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise AMOLED ekran üzerinde 1056 x 1066 piksel çözünürlük sunacak. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Razr 60'ta pOLED, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3.000 nit veya üzeri parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Motorola Razr 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola Razr 70'te Dimensity 7450X işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2.60GHz hıza ulaşabilecek. Razr 60'ta Dimensity 7400X tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400X işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştıracaktır. Bu arada söz konusu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sağlıyor.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Razr 70 ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Razr 60'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu telefonun da 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabildiğinin altını çizelim.

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70'in ekran özellikleri dikkatimi çekti. Katlanabilir telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED ekranda telefon kullanmanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.

Katlanabilir telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde telefonun kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum.