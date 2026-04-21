Xiaomi Çok Ucuz Android Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi, Redmi A7 isimli ucuz Android telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Çok şık bir görünüme sahip telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor.

Redmi A7'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,88 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 600 nit

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 3 GB LPDDR4X

Depolama: 64 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Boyut: 171,79 x 79,77 x 8,26 mm

Ağırlık: 193 gram

Batarya: 5.200 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Redmi A7'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Giriş seviyesi işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdeği yer alıyor. Unisoc T7250 işlemcisi daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edildiğini belirtelim.

Redmi A7'nin Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arada 60 0nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi A5'te 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 450 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Redmi A7'nini Kamera Özellikleri Neler?

Redmi A7'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Önceki modelde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi A7'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, standart kullanımda uzun pil ömrü sağlayacaktır. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi A5'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Redmi A7 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi A7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi A7'nin Türkyie'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Redmi A7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi A7 için 10 bin 499 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Redmi A7'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de Crossy Road ve Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını söyleyebilirim.

Benim için bir telefonda yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bu, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Redmi A7'de yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edileceğini belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.