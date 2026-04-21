vivo Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve 8 GB RAM'i Var

vivo, Y6t 5G'yi tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

vivo Y6t 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Boyut: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm

Ağırlık: 209 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y6t 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci daha önce vivo Y39, vivo Y31, vivo Y400 ve POCO M7 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. İşlemcinin 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

vivo Y6t 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli vivo Y05'te 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. İki telefonun da aynı ekran özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

vivo Y6t 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, belge taramak ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

vivo Y6t 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Y6t 5G'de 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite, standart kullanımda telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin önceki modeli vivo Y05'te de aynı batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisinin tercih edildilğini belirtelim.

vivo Y6t 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo Y31 5G, vivo X300 v e X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y6t 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo Y6t 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.699 yuan (11.205 TL)

6 GB RAM ve 256 GB depolama: 1.899 yuan (12.525 TL)

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.899 yuan (12.525 TL)

vivo Y6t 5G'nin 1.699 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 11 bin 205 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL civarında olabilir. vivo Y6t 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

vivo Y6t 5G'nin yenileme hızı ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edileceğini belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Cihazın ayrıca standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece gün içinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. Bu arada bence LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu. Bunun sebebi ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması. Bu, telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.