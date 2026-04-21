Xiaomi Şarjı 44 Saat Gidebilen Kablosuz Kulaklığını Satışa Sundu!
Xiaomi, kısa bir süre önce uygun fiyatıyla ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Redmi Buds 8 modelini satışa sundu. Peki kulaklık kullanıcılara neler vadediyor?
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Buds 8 kısa bir süre önce Xiaomi'nin sitesinde listelendi ve Çin'de satışa çıktı.
- Kablosuz kulaklık, 11 mm sürücüsüyle, ortalama 24.9 dB, maksimum 50 dB gürültü engelleme özelliğiyle ve 44 saate kadar gidebilen şarj süreleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
- Xiaomi, kablosuz kulaklığın fiyat etiketini 229 yuanlık (1.525 TL) olarak açıkladı.
Xiaomi yeni kablosuz kulaklığı Redmi Buds 8'i tanıtıma az bir süre kala web sitesinde listeledi. Bu sayede modelin teknik özellikleri ve fiyat etiketi resmen belli oldu. İşte Redmi Buds 8 özellikleri ve fiyatı!
Redmi Buds 8 Özellikleri ve Fiyatı
- Ağırlık: Her kulaklık 5 gram
- Tasarım: Kulak içi
- Renk seçenekleri: Lime White Cyan Dusk Black
- Sürücü: 11 mm dinamik sürücü
- Gürültü engelleme: Ortalama 24.9 dB, maksimum 50 dB
- Gürültü engelleme modları: 3 seviye adaptif ve otomatik mod
- Mikrofon: 3 adet mikrofon
- Çağrı teknolojisi: Yapay zeka destekli gürültü azaltma
- Ses ayarı: 5 seviyeli ekolayzır ve kişisel ses profili
- Pil süresi kulaklık: 11 saat ANC kapalı 6.5 saat ANC açık
- Toplam pil süresi: 44 saat ANC kapalı 28 saat ANC açık
- Şarj kutusu batarya: 475 mAh
- Şarj girişi: USB-C
- Bağlantı: Bluetooth 5.4
- Menzil: 10 metre
- Dayanıklılık: IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklı
- Şarj kutusu koruması: Yok
Redmi Buds 8 Ses Özellikleri Nasıl?
Redmi Buds 8 modelinde 11 mm dinamik sürücü bulunuyor. Sürücü çapının 11 mm olması ses performansını doğrudan etkiliyor. Bunu biraz daha açarsak 6 mm’lik sürücülere göre daha güçlü ve dolgun bir bas deneyimi sunuyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, Redmi Buds 8 Active modelinde 14,2 mm'lik sürücülere yer verilmişti.
Redmi Buds 8 Gürültü Engelleme Özelliği Var mı?
Redmi Buds 8'de gürültü engelleme özelliği mevcut. Şirketin açıklamasına göre ürün ortalama 24.9 dB ve maksimum 50 dB seviyesinde gürültü engelleme yapabiliyor. Bununla birlikte, üç mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma algoritması sayesinde ise telefon görüşmelerinde karşı tarafa sesiniz çok net bir şekilde gidebiliyor.
Redmi Buds 8 Şarjı Ne Kadar Gidiyor?
Redmi Buds 8, gürültü engelleme kapalıyken 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme özelliği açıkken bu süre 6.5 saate düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresiyse 44 saate kadar çıkıyor.
Gürültü engelleme açık haldeyken toplam kullanım süresi 28 saat seviyelerine geriliyor. Bunun dışında şarj kutusunun USB-C üzerinden şarj olduğunu ve 475 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.
Redmi Buds 8 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Redmi Buds 8, 229 yuanlık (1.525 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Bununla birlikte yeşil, beyaz ve siyah renk opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bununla birlikte, Redmi Buds 8 Pro modelinin halihazırda ülkemizde satıldığını dikkate aldığımızda Redmi Buds 8'in de çok yüksek ihtimalle ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.
Redmi Buds 8 Active Tanıtıldı! 37 Saat Pil Ömrü ve Dahası
Redmi Buds 8 Active tanıtıldı. Bununla birlikte kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. İşte cihaza dair merak edilen bütün ayrıntılar!
Editörün Notu
Redmi Buds 8, hem uygun fiyatı hem de güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken bir alternatif olacak gibi görünüyor. Ancak buradaki en önemli detaylardan birisi de aramalardaki performansı diyebilirim. Açıklanan özelliklere bakılırsa ürün bu konuda sorun yaşatmayacak gibi duruyor. Yine de bunu gerçek kullanımda daha net göreceğiz.