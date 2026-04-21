Xiaomi Şarjı 44 Saat Gidebilen Kablosuz Kulaklığını Satışa Sundu!

Xiaomi yeni kablosuz kulaklığı Redmi Buds 8'i tanıtıma az bir süre kala web sitesinde listeledi. Bu sayede modelin teknik özellikleri ve fiyat etiketi resmen belli oldu. İşte Redmi Buds 8 özellikleri ve fiyatı!

Redmi Buds 8 Özellikleri ve Fiyatı

Ağırlık: Her kulaklık 5 gram

Tasarım: Kulak içi

Renk seçenekleri: Lime White Cyan Dusk Black

Sürücü: 11 mm dinamik sürücü

Gürültü engelleme: Ortalama 24.9 dB, maksimum 50 dB

Gürültü engelleme modları: 3 seviye adaptif ve otomatik mod

Mikrofon: 3 adet mikrofon

Çağrı teknolojisi: Yapay zeka destekli gürültü azaltma

Ses ayarı: 5 seviyeli ekolayzır ve kişisel ses profili

Pil süresi kulaklık: 11 saat ANC kapalı 6.5 saat ANC açık

Toplam pil süresi: 44 saat ANC kapalı 28 saat ANC açık

Şarj kutusu batarya: 475 mAh

Şarj girişi: USB-C

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Menzil: 10 metre

Dayanıklılık: IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklı

Şarj kutusu koruması: Yok

Redmi Buds 8 Ses Özellikleri Nasıl?

Redmi Buds 8 modelinde 11 mm dinamik sürücü bulunuyor. Sürücü çapının 11 mm olması ses performansını doğrudan etkiliyor. Bunu biraz daha açarsak 6 mm’lik sürücülere göre daha güçlü ve dolgun bir bas deneyimi sunuyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, Redmi Buds 8 Active modelinde 14,2 mm'lik sürücülere yer verilmişti.

Redmi Buds 8 Gürültü Engelleme Özelliği Var mı?

Redmi Buds 8'de gürültü engelleme özelliği mevcut. Şirketin açıklamasına göre ürün ortalama 24.9 dB ve maksimum 50 dB seviyesinde gürültü engelleme yapabiliyor. Bununla birlikte, üç mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma algoritması sayesinde ise telefon görüşmelerinde karşı tarafa sesiniz çok net bir şekilde gidebiliyor.

Redmi Buds 8 Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Redmi Buds 8, gürültü engelleme kapalıyken 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme özelliği açıkken bu süre 6.5 saate düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresiyse 44 saate kadar çıkıyor.

Gürültü engelleme açık haldeyken toplam kullanım süresi 28 saat seviyelerine geriliyor. Bunun dışında şarj kutusunun USB-C üzerinden şarj olduğunu ve 475 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

Redmi Buds 8 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Buds 8, 229 yuanlık (1.525 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Bununla birlikte yeşil, beyaz ve siyah renk opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bununla birlikte, Redmi Buds 8 Pro modelinin halihazırda ülkemizde satıldığını dikkate aldığımızda Redmi Buds 8'in de çok yüksek ihtimalle ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Notu

Redmi Buds 8, hem uygun fiyatı hem de güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken bir alternatif olacak gibi görünüyor. Ancak buradaki en önemli detaylardan birisi de aramalardaki performansı diyebilirim. Açıklanan özelliklere bakılırsa ürün bu konuda sorun yaşatmayacak gibi duruyor. Yine de bunu gerçek kullanımda daha net göreceğiz.