The Mandalorian ile Volkswagen Ortaklığında Yeni Bir Araç Tanıtıldı

The Mandalorian'ın üçüncü sezonu büyük heyecanıyla devam ederken Volkswagen, dizideki bir karakter olan Din Djarin'in Naboo N-1 yıldız savaşçısından esinlenerek benzersiz bir araç yarattı.

Doug Chiang, Star Wars prequel üçlemesinde N-1'in yaratıcısıydı ve yeni ID.Buzz, Star Wars Celebration Europe 2023'te görücüye çıkmadan önce aracın gerekli tüm ayrıntılara sahip olmasını sağlamak için Volkswagen'e yardımcı oldu. N-1'e gözle görülür bir selam, metalik renkler ve arabanın alt kısmındaki parlak sarı şerit, serideki geminin boya işini taklit ediyor.

Araçta Diziye Dair Pek Çok Gönderme Bulunuyor

Volkswagen'in Yaratıcı Proje Müdürü Alexander Von Schaewen, kullanılan renkler gibi otomobilin özellikleri aracılığıyla "Mandalorian'ın karakterini yakalamanın" çok önemli olduğunu düşündü. Araçta çamur boynuzu logosunun yer aldığı benzersiz jantlar gibi Mandalorian'a ince göndermeler var.

Otomobilin Buzz logosu ve arka lambaları da koyulaştırılarak tüm detayların orijinal karakterle uyumlu olması sağlanmış. Chiang bu benzersiz iş birliğiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Film tasarımı için yaptığım şeylerin çoğu fantezi temelli. Volkswagen ekibiyle çalışmayı gerçekten takdir ettiğim şey ise bunu hayata geçirmek zorunda olmaları."

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