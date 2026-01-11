Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda batarya kapasitesi ortaya çıkan Redmi K90 Ultra'nın bu kez işlemcisi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre amiral gemisinde Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip olacak. Android telefon ayrıca dev batarya ve hızlı şarj teknolojisiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi K90 Ultra'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Redmi K90 Ultra'da Dimensity 9500 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisinin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Redmi K90 Ultra, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Redmi K80 Ultra'da 6,83 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, yaklaşık 447 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefonda 10.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, Redmi K90 Ultra'nın çok uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2 bin 599 yuan (16 bin 56 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın ise 2 bin 700 yuan (16 bin 680 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.