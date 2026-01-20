144Hz Ekranlı Ucuz Oyun Konsolu Tanıtıldı! 8.000 mAh Bataryası Var

Mangmi, geçtiğimiz ay yeni el konsolu Pocket Max'in birçok özelliğini açıkladıktan sonra şimdi de cihazını tanıttı. Bununla birlikte konsolun bütün özellikleri açıklığa kavuştu. Yeni paylaşılan bilgilere göre bu cihaz, geniş bir oyuncu kitlesinin dikkatini çekecek bir donanımla öne çıkacak.

Mangmi Pocket Max Özellikleri

Mangmi tarafından paylaşılan bilgilere göre Pocket Max, 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 27W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu, el konsolunda hiç ara vermeden oldukça uzun bir süre boyunca oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. 7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak bu oyun konsolu, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme elde etmenize olanak tanıyor.

HDR desteği de olan cihaz, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.1 Type-C desteği ile geliyor. 254.87 x 101.06 x 17.45 mm boyutlarında olan konsol, 450 gram ağırlığında ve siyah, beyaz ve Game Boy tasarımından esinlenerek hazırlanan özel "Retro GB" versiyonu ile kullanıcıları karşılıyor.

8 GB LPDDR4X RAM seçeneği ile gelen el konsolu, depolama tarafında ise sadece 128 GB UFS 3.1 seçeneği sağlıyor ancak microSD desteği sayesinde ek alana sahip olabileceğinizi belirtelim. Android 13 ile gelen cihaz, oyun sırasında ısınmanın önüne geçmek için özel soğutma sistemi de içeriyor.

El konsolu, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Her ne kadar eski bir işlemci olsa da PS2 ve PSP için oldukça yeterli bir performans sunması bekleniyor. Cihazın ABXY ve D-pad tuşları mıknatıslı bir yapıya sahip. Bu da çıkarılıp yerlerinin değiştirilebileceği anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcılar istediği işlevi atayabildiği iki adet arka düğmeye sahip.

Mangmi Pocket Max Fiyatı

Mangmi, Pocket Max'in fiyat etiketini henüz açıklamadı ancak cihazın 200 dolar (8 bin 657 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ileri sürüldü. Mangmi Air X modeline benzer şekilde bu modelin de ilk başta ön siparişe açılacağı düşünülüyor. Bu dönemle sınırlı olarak özel bir indirim sunulması da muhtemel.