Erdoğan Duyurdu: İki Çinli Firma Manisa ve Samsun'da Fabrika Kuracak

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de 1 milyar dolar yatırım yapma kararı almıştı. Bu kapsamda şirket Manisa'ya fabrika kurmak için inşaat çalışmalarına başlamıştı. Chery'nin ise Samsun'da fabrika kuracağına yönelik bir süredir söylentiler bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki Çinli firmasının Manisa ve Samsun'da fabrika kuracağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şirket ismi vermedi ancak bunların BYD ve Chery olduğu tahmin ediliyor.

Manisa ve Samsun'da Fabrika Kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık" ifadelerini kullandı.

Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: