Elon Musk'a Şok: BYD Hızla Yükselirken Tesla Satışları Dibe Vurdu!

Elektrikli otomobil pazarında rekabet artıyor. Özellikle Çinli üreticilerin uygun fiyatlı modelleriyle pazarda öne çıkması, Tesla'yı bile zor durumda bırakıyor. Şirketin Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç ve İspanya'daki satışları düşerken, Ocak 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı. İşte detaylar!

Tesla'nın Avrupa Satışları Yüzde 50'nin Üzerinde Düştü

Elon Musk'ın Tesla'sı oldukça zor bir dönemden geçiyor. Musk'ın politik faaliyetleri ve artan Çin baskısı yüzünden giderek daha fazla kan kaybeden şirketin Ocak 2025'e ait Avrupa satışları durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Tabloya baktığımızda Tesla satışlarındaki düşüş herkesi şaşırtıyor.

Buna göre Almanya'da %59.5, İngiltere'de %18.2, Fransa'da %63.4, Hollanda'da %42.5, Norveç'te %40.2, İspanya'da %75.4, İsveç'te %46, Danimarka'da %40.9 ve Portekiz'de %50.4 düşüş söz konusu. Toplam satılan araba sayısı 6 bin 794 olurken, geçtiğimiz yıl bu sayı 13 bin 706 olarak açıklanmıştı.

Ülke Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık Değişim (%) Almanya 1,277 3,150 -59.5% İngiltere 1,293 1,581 -18.2% Fransa 1,141 3,118 -63.4% Hollanda 926 1,610 -42.5% Norveç 663 1,109 -40.2% İspanya 269 1,094 -75.4% İsveç 394 730 -46.0% Danimarka 451 763 -40.9% Portekiz 380 551 -31.0% Toplam 6,794 13,706 -50.4%

Bildiğiniz üzere Türkiye dahil tüm dünyadaki elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Bazı ülkelerde yıllık bazda yüzde 50'nin üzerinde büyüme söz konusu. Durum böyle olunca Tesla'nın giderek kan kaybetmesi oldukça şok edici bir gelişme olarak karşılanıyor. Elbette ki bu tabloya bakıp sorunun pek de büyük olmadığını düşünenler var.

Bildiğini üzere Tesla, Model Y'nin Juniper olarak bilinen yenilenmiş bir versiyonunu duyurdu ve yakın zamanda satışına başlayacak. Bazıları yüzde 70'leri aşan düşüş için bunu gerekçe göstererek ilk çeyreğin sonunda durumun değişeceğini söylüyor. Diğerleri ise düşüşü yukarıda bahsettiğimiz politik faaliyetler ve BYD gibi Çinli markaların yükselişine bağlıyor.

Kimin haklı olduğunu ise zaman gösterecek. Ancak CEO Elon Musk'ın her iki koşulda da boş durmaya niyeti yok. Şirket şimdiden daha ucuz Tesla modelleri için kolları sıvamış durumda. Eğer Juniper kötü gidişatı değiştirmezse yaz aylarında duyurulacak uygun fiyatlı Tesla'nın satışları yeniden artırması bekleniyor. Türkiye'de ise hala yüzde 10'luk ÖTV diliminde olan Model Y oldukça iyi satıyor...