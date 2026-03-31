Manuel Vites Devri Bitiyor! Türkiye'de Durum Ne?

Otomobil dünyasında manuel vitesli araçların sayısı hızla azalıyor. Son yıllarda otomatik şanzımanların yaygınlaşması, hibrit ve elektrikli modellerin artmasıyla birlikte üreticiler manuel vites seçeneğini giderek geri plana çekmeye başladı. Bir zamanlar pazarın büyük bölümünü oluşturan manuel şanzıman artık birçok modelde sunulmuyor. Peki manuel vites gerçekten bitiyor mu? Türkiye’de durum ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Manuel Vites Devri Bitiyor Mu?

Yapılan araştırmaya göre manuel şanzımanlı araçların sayısı son yıllarda ciddi şekilde geriledi. İngiltere pazarında yapılan çalışmada 2026 itibarıyla yalnızca 67 modelin manuel vites seçeneği sunduğu ve bu sayının bir yıl önce 82 model olduğu belirtildi. Daha geniş kapsamlı değerlendirmede incelenen yaklaşık 300 modelin 225’inin yalnızca otomatik şanzımanla sunulduğu ifade ediliyor.

Bu da manuel vitesli araçların toplam pazarın dörtte birinin altına gerilediğini ortaya koyuyor. Özellikle SUV, hibrit ve elektrikli araçların satışlarının artması, manuel şanzımanın hızla azalmasının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca bu 67 modelin içerisinde hafif ticari araçların da yer aldığını belirtmekte fayda var.

Manuel Arabalar Neden Azalıyor?

Manuel vites seçeneğinin azalmasının en önemli nedeni aslında otomatik şanzıman teknolojisinin gelişmesi. Yani yeni nesil otomatik şanzımanlar hem daha hızlı hem de daha ekonomik tüketim değerleri artık sunabiliyor. Bunun yanında şehir içi trafikte otomatik vitesin sunduğu konfor da kullanıcı tercihlerini doğrudan etkiliyor. Bunun yanında elektrikli araçlarda manuel vites bulunmaması da bu değişimi hızlandıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Hangi Markalar Manuel Vitesi Bırakıyor?

Bazı markalar manuel şanzıman seçeneğinden tamamen vazgeçmiş durumda. Özellikle premium segmentte manuel vites neredeyse tamamen ortadan kalktı. Mercedes-Benz, Volvo ve BMW gibi üreticiler artık manuel seçeneği sunmuyor. MINI ve Honda gibi bazı markalar da artık yavaş yavaş manuel şanzıman seçeneğini kaldırmaya başladı. Bu durum manuel vitesin giderek niş bir seçenek haline geldiğini gösteriyor.

Türkiye’de Manuel Vites Kalkacak Mı?

Türkiye’de manuel vitesli araçlar hala önemli bir paya sahip olsa da otomatik vitesli modeller hızla artıyor. Özellikle SUV satışlarının yükselmesi ve elektrikli araçların pazara girmesi bu dönüşümü hızlandırıyor. Son yıllarda birçok modelin yalnızca otomatik şanzımanla satışa sunulması da bu değişimi net şekilde ortaya koyuyor.

Açıklanan rakamlara göre söz Türkiye'de geçen yıl toplamda 887 bin 442 adet otomatik şanzımanlı otomobil satıldı. Bu sayı toplam otomobil satışlarının yüzde 94.6'sını oluştururken manuel şanzımanlı araç satışları 50 bin 735 adet seviyesinde kaldı. Böylece manuel vitesli otomobillerin pazar payı yalnızca yüzde 5.4 olarak kayıtlara geçti. Bu da aslında büyük resmi ortaya koyuyor.

Editörün Yorumu

Manuel vitesin azalması aslında otomotiv dünyasındaki dönüşümün en net göstergelerinden biri. Elektrifikasyon, otonom sürüş sistemleri ve gelişmiş otomatik şanzıman teknolojileri manuel vitesi doğal olarak geri plana itiyor. Özellikle yeni nesil otomatiklerin hem daha hızlı hem de daha ekonomik hale gelmesi kullanıcı tercihini belirgin şekilde değiştirmiş durumda. İlerleyen dönemlerde Türkiye pazarında da manuel vites seçeneğinin tamamen ortadan kaldırılması bekleniyor.

