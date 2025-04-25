Manuel Sevenler Üzgün: Artık Tarihe Karışıyor!

Otomotiv sektöründe her geçen yeni bir trend ortaya çıkıyor ve bir öncekini ezip geçiyor. Bunun yanında bazı üreticiler farklı teknolojilere yatırımlar yaparken eski özellikleri de bir bir tarihin tozlu raflarına kaldırıyor. Onlardan biri de şüphesiz her otomobil tutkunu tarafından sevilen manuel şanzıman seçenekleri. Özellikle hızlı otomobiller kullanmayı sevenler için vazgeçilmez bir seçenek olan manuel şanzıman artık pek çok markanın donanım listesinde yer almıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Manuel Vites Devri Bitiyor: Otomatik Vites Gerçekten Sektörü Ele Geçiriyor Mu?

Otomotiv dünyası, köklü bir değişimin eşiğinde. Elektrikli otomobillerin yükselişi ve otomatik şanzımanın standart hale gelmesi, manuel vitesli araçların sonunu hazırlıyor. Yapılan yeni araştırmalar, manuel şanzımanın 2037 yılına kadar tamamen pazardan silinebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte düzenli okurlarımız hatırlayacaktır Ferrari gibi bazı egzotik otomobil üreticileri sanal şanzıman, yapay motor sesleri gibi farklı teknolojilere yönelmiş durumda.

İngiltere’deki güncel verilere göreyse manuel vitesli otomobillerin sayısı son on yılda yüzde 57 oranında azaldı. 2015 yılında en çok satan 30 marka, toplamda 192 farklı manuel model sunarken; bu sayı 2023’te 109’a, 2024’te 89’a ve 2025 itibarıyla yalnızca 82’ye geriledi. Bugün birçok marka, otomatik şanzımanı artık ek bir donanım değil, standart bir özellik olarak sunuyor. Lexus, Mercedes, Tesla ve Volvo gibi devlerin ardından Mini ve Land Rover da tamamen otomatik vitese geçiş yapacaklarını açıkladı.

CarGurus tarafından hazırlanan rapora göre, en çok satan 30 markanın ürün gamında manuel seçeneklerin oranı yüzde 29'a kadar düştü. Üretilen modellerin büyük bir kısmı yalnızca otomatik vitesle piyasaya sunuluyor. Elektrikli araçların doğası gereği tek oranlı şanzımanla çalışması da manuel vitesin teknik olarak sistemden tamamen dışlanmasına neden oluyor. Buna rağmen bazı markalar, manuel şanzımanlı modelleri yaşatmaya devam ediyor. Volkswagen, İngiltere’de yedi farklı modelinde manuel seçenek sunarken; Dacia, Hyundai, Mazda ve Skoda da beş adet manuel modelle ürün gamlarında bu geleneği koruyor. Öte yandan, Hyundai gibi markalar sürüş deneyiminden ödün vermemek için manuel vites hissiyatını teknolojiyle taklit eden sistemler üzerinde çalışıyor.

Manuel şanzıman severler için üzücü bir gelişme de geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir başka haberle duyurulmuştu. İkonik Golf GTI modelinin son manuel kombinasyona sahip modeli satıldı ve artık sadece otomatik vitesli bir Golf GTI satın almak mümkün. Kısacası manuel vites artık değersiz bir özellik olarak tanımlanıyor. Ancak günümüz trendleriyle otomotiv dünyasında manuel vitesin geleceği giderek karanlıklaşırken ilerleyen yıllarda koleksiyonerler tarafından yüksek fiyatlardan alıcı bulabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...