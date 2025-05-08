Eski Mevzular Açıldı: Zuckerberg, Apple ile Ağır Dalga Geçti

Meta ile Apple'ın uzun zamandır anlaşamadığı herkesin malumu. Özellikle gizlilik ve kullanıcı verisi konularında geçmişte yaşanan sert tartışmalar halen gündemden düşmüş değil.

Stripe Sessions 2025 etkinliğinde sahne alan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın App Store'daki kurallarının gevşetilmesine yol açan mahkeme kararını fırsat bilip rakibine taş atmaktan geri durmadı. Konuşma sırasında, Stripe CEO'sunun Apple'ın ABD'deki son durumuyla ilgili sorusuna Zuckerberg'in cevabı netti: Tim'in haftası kötü geçti.

Ama sadece bu kadarla da kalmadı. Google CEO'su Sundar Pichai için de "Sundar'ı severim" diyerek, Apple'a sataşırken bir yandan Google'ı övdü.

"Apple'ın Tutumu Doğru Değil"

Son olayda Zuckerberg, Apple'ın App Store üzerindeki baskıcı politikalarının gevşetilmesini memnuniyetle karşıladı. Öte yandan Google'ın benzer politikaları olmasına rağmen Pichai'ye sempati gösterdi. Buradaki asıl farkın ise şirketlerin tutumları olduğunu ima etti.

Epic Games'in hem Apple hem de Google'la ayrı ayrı yaşadığı antitröst davaları da arka planda duruyor. Ama Meta CEO'sunun bu çıkışı, daha çok Apple'la olan kişisel geçmişini ısırıp kenara atıyor.

Tim Cook da zamanında Facebook'un veri skandalları sonrası Kongre'de ifade verdiği dönemde dolaylı yoldan Zuckerberg'e "Ben onun yerinde olsaydım bu duruma düşmezdim" diyerek iğnelemişti.

Meta ve Apple'ın Akıllı Gözlük Rekabeti Kızışıyor

Ancak Apple'ın söz konusu ürünü piyasaya sürmesi biraz daha zaman alacak gibi. Bu sırada şirket, Vision Pro'dan daha uygun fiyatlı bir "Vision Air" başlığıyla artırılmış gerçeklik alanında daha geniş kitlelere ulaşmak niyetinde. Hem donanım hem de yazılım tarafında iki şirket de büyük çabalar içinde.

Şimdi Zuckerberg'in bu açıklaması yüzünden Apple kanadı ağzını açabilir. Aralarındaki buzlar eriyeceğine daha da kalınlaşıyor.