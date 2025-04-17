Mark Zuckerberg, Eski Yaraları Deşti: "Snapchat Büyük Yanlış Yaptı"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, devam eden antitröst davasında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 2013 yılında Meta, o zamanki adıyla Facebook, Snapchat'i satın almak için 6 milyar dolarlık bir teklifte bulumuştu ve bu teklif sıkı bir şekilde reddedildi. Zuckerberg'e göre eğer bu satın alma gerçekleşseydi Snapchat şu an bambaşka bir konumda olurdu.

Zuckerberg, mahkeme salonunda verdiği ifadede Snapchat'in o dönem büyüme potansiyelini tam olarak gerçekleştiremediğini düşündüğünü söyledi.

"Biz Satın Alsak Snapchat Daha da Büyürdü"

FTC avukatının sorusu üzerine yorum yapan Zuckerberg şöyle dedi:

Eğer bize satsalardı büyümelerini hızlandırırdık diye düşünüyorum. Ama bu sadece bir tahmin.

O dönem basına verdikleri bilgi, teklifin 3 milyar dolar olduğunu iddia etse de mahkemeye sunulan belgeler bunun aksini kanıtladı. Rakam aslında 6 milyar dolardı ve Snapchat o dönem bağımsız kalmak istediğinden bu teklifi reddetmişti. Ardından Instagram'da ve dahi pek çok diğer sosyal ağda gördüğümüz Snapchat benzeri özellikler baş gösterdi.

FTC, WhatsApp ve Instagram'ı Sattırmaya Çalışıyor

FTC'nin nihai hedefi Meta'yı yeniden yapılandırmak ya da Instagram ve WhatsApp gibi platformları elden çıkarmaya zorlamak. Açtığı dava, Meta'nın sosyal medya alanındaki tekelini kırmaya yönelik. Kurum, şirketin Instagram ve WhatsApp'ı milyarlarca dolar ödeyerek satın aldığını ve böylece potansiyel rakiplerini ortadan kaldırarak yasa dışı bir tekel oluşturduğunu savunuyor.

Meta'nın Snapchat'i satın almaya çalışmış olması da rekabeti bastırmaya yönelik bir adım olarak düşünülüyor.