Zuckerberg: Covid-19 Aşısıyla İlgili Gerçekleri Saklamamızı İstediler

Covid-19 pandemisi döneminde geliştirilen aşılarla ilgili bilgilerin yayılmasına ilişkin açıklama yapan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, o dönem ABD hükümetinin şirkete baskı yaparak aşıya ilişkin olumsuz içerikleri silmeye zorladıklarını itiraf etti.

Zuckerberg, yaptığı konuşmada Biden yönetimi ve sağlık otoritelerinin, aşıların yan etkilerini gündeme getiren paylaşımları sansürlemeleri için Meta'ya baskı yaptığını söyledi. Açıklama şöyle:

Covid döneminde gerçekleri saklamamız için zorlandık. Aşıların yan etkilerini dile getiren herkesin gönderilerini kaldırmamız istendi.

Pandemi süresince aşıların olası yan etkilerini tartışan kullanıcıların gönderilerinin Meta platformlarından kaldırıldığını belirten Zuckerberg, bu içeriklerin bilimsel temele dayanmayan yanlış bilgi olarak nitelendirildiğini söyledi.

Tepkiler Çığ Gibi

Bu açıklamalar kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu ve savunma yapanlar iki gruba ayrıldı.

Bir grup bu tür müdahalelerin halk sağlığını korumak adına gerekli olduğunu savunurken, diğerleri bunun ifade özgürlüğü ve şeffaflık açısından ciddi sorunlar doğurduğunu söylüyor.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Sizce büyük teknoloji şirketleri gerçekleri dile getirme konusunda daha fazla sorumluluk almalı mı? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.