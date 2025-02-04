Zuckerberg İsyan Etti: Ne Desem Dedikodu Oluyor

Teknoloji ve sosyal medya devlerinden biri olmak hiç kolay değil. Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, tam bu konudaki yarasını dile getirirken toplantı kayıtları sızdırıldı ve serzenişinin üstüne taç koydu. Şirket içindeki gizlilik sorunlarından muzdarip olan Zuckerberg, manidar bir şekilde serzenişinin boşa olmadığını kanıtlamış oldu. Toplantının ardından çalışanlara tehdit niteliğinde bir mektup gönderildi.

"Kim Olduğunuzu Bulursak Başınız Belaya Girer"

Toplantının ardından, Meta'nın Bilgi Güvenliği Direktörü Guy Rosen, sızıntıları önlemek amacıyla hemen sert bir uyarı içeren bir not yayımladı. Not şöyleydi:

Eğer sızdıranlar tespit edilirse, işten çıkarılacaklar. Aranızdan bazıları zaten hassas belgeleri sızdırdıkları için görevden alındılar.

Bu uyarının da internete sızmasıyla, şirketin gizlilik konusunda ne kadar zor durumda olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Zuckerberg'in serzenişleri boşa değilmiş anlaşılan.

Trump ile Dostluğu Yüzünden Hedef Haline Geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine 1 milyon dolar bağışlaması ve ardından onunla yemeğe çıkmasından sonra bu tür "saldırıların" arttığını düşünen Zuckerberg için gelecek pek de iç açıcı değil. Şayet saldırıya uğramasının sebebi buysa, tüm bu dedikodular ve sızıntılar buz dağının yalnızca görünen tarafı olacak.

Eski dönemdeki olaylar yüzünden platformdan yasaklanan Trump, şimdi Zuckerberg ile çok daha iyi ilişkiler kurduğunu ifade etmişti. Bu durum, şirketin daha önce benimsediği tarafsız duruşun tersine, politik arenada aktif bir rol oynamaya başlamasına yol açtı.

Tüm bunlar bir yana, şirketin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu açıkça görüyoruz. Peki, Meta bu sızdırma sorununu nasıl düzeltecek? Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.