Solos AirGo Vision: ChatGPT Destekli Akıllı Gözlükler

Solos, yeni akıllı gözlüklerini tanıttı: AirGo Vision. Bu gözlükler, ChatGPT 4.0 ve entegre kamera ile geliyor ve günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanmış.

Gözlüklerin en büyük özelliği, gerçek zamanlı görsel tanıma yapabilmesi ve eller serbest kullanım sunması. Yani, "Buna ne denir?", "Ne yapıyorum?", "Bu yazıyı İngilizceye çevirir misin?" gibi soruları anında sorabiliyorsunuz ve o da anında cevap veriyor.

Gizliliğe önem veren bir tasarıma sahip olan gözlük aracılığıyla kullanıcılar, çerçeveleri kolayca değiştirerek kamerayı diledikleri zaman açıp kapatabiliyor. Bu sayede, gizliliğinizi koruyarak tüm akıllı özellikleri kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

AirGo Vision: Şarj Performansı

AirGo Vision, tek şarjla 2.500'den fazla yapay zeka etkileşimi ya da fotoğraf çekimi yapabiliyor. Hava durumu, haberler, dil çevirisi gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip. "Her zaman açık" moduyla, Solos AirGo uygulamasını sürekli açmak zorunda kalmadan her zaman AI ile etkileşimde kalabiliyorsunuz.

Gözlükler hafif ve rahat, gün boyu kullanmaya uygun. İki farklı modelde (Krypton 1 ve Krypton 2) ve yedi farklı renk seçeneğiyle geliyor.

AirGo Vision Fiyatı

AirGo Vision’ın fiyatı 299 dolar, sadece çerçeve almak isterseniz fiyatı 149 dolar. Gizliliğe önem verenler için, kamerayı dilediğiniz zaman takıp çıkarabileceğiniz bir çerçeve seçeneği de 349 dolara satılıyor.