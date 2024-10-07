Mark Zuckerberg Eşi İçin Porsche ile Özel Bir Minibüs Tasarladı!

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın ünlü CEO'su Mark Zuckerberg sıradışı bir olayla gündeme geldi. milyarder girişimci Mark Zuckerberg, Porsche ile tasarladığı özel bir Cayenne modelini eşine hediyeettiğini duyurdu. Detaylar haberde.

Porsche'nin Zuckerberg İçin Tasarladığı Minivan Tipi Cayenne İlgileri Üzerinde Çekti

Dünyanın en genç milyardeleri arasında başı çeken Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasına yön vermesinin yanı sıra ilginç hayatıyla da gündeme geliyor. Meta CEO'su kısa bir süre önce eşi Priscilla Chan için piyasada var olmayan Porsche markalı bir araç tasarladığını duyurdu.

Zuckerberg tarafından yapılan paylaşıma göre, ünlü milyarder eşinin isteği üzerine Porsche'nin ünlü Cayenne modelini bir minibüse dönüştürdü. Piyasada var olmayan özel model, tasarımıyla epey dikkat çekmeyi başardı. Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarda özel olarak üretilen aracın Porsche Cayenne Turbo GT'nin mimarisine sahip olduğunu görüyoruz.

Mark Zuckerberg, eşine hediye olarak tasarladığı ilginç aracı tasarlamak için West Coast Customs isimli bir araç kişiselleştirme şirketi ve Porsche ile iş birliğine gittiğini açıkladı. Otomobilin Zuckerberg için ne kadara mal olduğunu konusunda net bir bilgi yok. Ancak aracın normal fiyatının 200 bin dolar civarında olduğunu düşünürsek, özel minibüsün epey pahalıya patladığını söyleyebiliriz. Tabii kii bu Milyarder Zuckerberg için geçerli değil.

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