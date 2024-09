Mark Zuckerberg'in Gerçekten Takıntılı Olduğunu Gösteren Wi-Fi Şifresi Ortaya Çıktı!

Sosyal medya denince akla ilk gelen isimlerden Mark Zuckerberg, bazı konularda gereğinden fazla takıntılı olduğu gerekçesiyle zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak, geçen günlerde düzenlenen ve yeni ürünlerin yanı sıra yapay zeka teknolojilerin tanıtıldığı Meta Connect 2024 etkinliğinde kullanılan Wi-Fi şifresi bunların yeni bir örneği niteliğinde.

Meta Connect 2024 etkinliğine katılım gösteren bazı teknoloji muhabirleri tercih edilen Wi-Fi şifresini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu kapsamda Pranav Dixit yapmış olduğu paylaşımla kullanılan şifrenin "effici3ncy" olduğunu ifade etti. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise verimlilik.

The WiFi password at Meta Connect is “effici3ncy” 🙃