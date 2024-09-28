Mark Zuckerberg'in Gerçekten Takıntılı Olduğunu Gösteren Wi-Fi Şifresi Ortaya Çıktı!

Sosyal medya denince akla ilk gelen isimlerden Mark Zuckerberg, bazı konularda gereğinden fazla takıntılı olduğu gerekçesiyle zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak, geçen günlerde düzenlenen ve yeni ürünlerin yanı sıra yapay zeka teknolojilerin tanıtıldığı Meta Connect 2024 etkinliğinde kullanılan Wi-Fi şifresi bunların yeni bir örneği niteliğinde.

Mark Zuckerberg'in Meta Connect 2024'te Tercih Ettiği Wi-Fi Şifresi Gündem Oldu

Meta Connect 2024 etkinliğine katılım gösteren bazı teknoloji muhabirleri tercih edilen Wi-Fi şifresini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu kapsamda Pranav Dixit yapmış olduğu paylaşımla kullanılan şifrenin "effici3ncy" olduğunu ifade etti. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise verimlilik.

The WiFi password at Meta Connect is “effici3ncy” 🙃 — ¯\_(ツ)_/¯ (@PranavDixit) September 25, 2024

Tabii, bu durum ilk etapta birçok kişi için anlam ifade etmeyebilir. Ancak bilindiği üzere, Zuckerberg 2023'ü "verimlilik" yılı olarak ilan etti. Bu doğrultuda çok sayıda işten çıkarma ve özellikle yönetim kademesinde ciddi bir yeniden yapılanma gerçekleşti. Hatta 2024'te de bu anlayışın devam ettiği, başkan yardımcısı ve diğer yönetici pozisyonlarında azalmaya gidildiği söyleniyor.

Şirket tüm bu maliyet azaltıcı önlemlere rağmen yapay zekaya ve veri merkezlerine devasa yatırımlar yaptı. Bu sayede OpenAI ve Microsoft gibi sektörün büyük oyuncularıyla rekabette geri kalmadı. Son olarak, Zuckerberg'in Pranav Dixit'in Meta Connect 2024'te kullanılan Wi-Fi şifresiyle ilgili Threads paylaşımını beğendini de belirtelim.