Marketlerdeki Fiyatları Karşılaştırabileceğiniz Uygulama Geliyor

Son dönemde artan market fiyatları tartışmasına Ticaret Bakanlığı önemli bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Fiyatların marketler tarafından gereğinden fazla artırıldığı iddiaları üzerine harekete geçen yetkililer, fiyatları marketler arasında yakın tutmaya çalıştıkları yeni bir sisteme hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yürürlüğe sokulan yeni düzenleme, market fiyatlarındaki fahiş artışların önüne geçmeyi amaçlıyor. Resmî Gazete'de bugün itibariyle yayınlanan düzenleme, yakın zamanda Ticaret Bakanlığı'nın yayınlayacağı market uygulaması üzerinden A101, BiM, ŞOK, Carrefour ve Migros gibi zincir marketlerde ürünlerin fiyat kıyaslamasının yapılabilmesini sağlayacak.

Marketlerin Ürün Fiyatlarını Sisteme Girmesi Zorunlu Olacak

Bu düzenleme, bahsi geçen zincir marketlerin ürün fiyatlarını sisteme girmelerini zorunlu tutacak. Marketler artık anlık olarak ürün fiyatlarını Ticaret Bakanlığı sistemiyle paylaşacak. Ticaret Bakanlığı da yayınladığı uygulama üzerinden kullanıcılara kıyaslama imkânı tanıyacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yayınlayacağı uygulamanın adı ve çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. Yetkililerin gelecek günlerde daha detaylı bilgiler paylaşması bekleniyor.

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