Migros'ta Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy ve Xiaomi Telefon Modelleri Satışta!
Migros, online satış kanalı üzerinden uygun fiyatlı birçok akıllı telefona yer veriyor. Samsung ve Xiaomi marka telefonlar ve daha fazlası haberin devamında!
24 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında sunduğu indirimli elektronik ürünleri ile Migros, uygun fiyatlı telefon arayışında olanların dikkatini çekiyor. Samsung Galaxy serisinde yer alan akıllı telefon modellerinden Xiaomi'nin Poco telefon modellerine kadar pek çok seçenek bütçe dostu fiyatlarıyla online mağazada yerini alıyor.
Samsung Galaxy A13 telefon modeli 128 GB depolama alanı, 4 GB Ram kapasitesi ve siyah renk seçeneği ile karşınıza çıkıyor. Galaxy A13 Migros fiyatı: 5.599 TL. Galaxy serisinin M13 128 GB'lık depolama kapasitesiyle satışta. 5.499 TL'lik bir fiyat etiketiyle Migros Sanal Market'te yer alıyor.
Migros'ta Yer Alan Diğer Elektronik Cihazlar
Xiaomi'nin Poco etiketli akıllı telefonlarından M5 modeli Migros kataloğunda yer alıyor. Poco M5'in Xiaomi fiyatı 7.199 TL, Migros fiyatı ise 6.999 TL.
Xiaomi Poco M5 özellikleri:
- 6 GB Ram/128 GB depolama alanı
- 6,58 inç ekran
- 50 MP arka kamera, 5 MP ön kamera
- Android 12 tabanlı MIUI 13 işlemci
Xiaomi'nin Pro 2 elektrikli scooter modeli de 7 Aralık tarihine kadar Migros'ta satışta. 600 W'a kadar çalışma gücü olan scooter, 16-50 yaş aralığı kişiler için uygunluk gösteriyor. 8-9 saat arası çalışma performansı sergiliyor. Xiaomi Pro 2 elektrikli scooter Migros fiyatı: 14.999 TL.
A101 Fırsat Ürünleri: Uygun Fiyatlı Samsung TV ve Xiaomi Redmi Telefon Modelleri Satışta!
1 Aralık 2022 tarihli A101 elektronik ürünleri arasında Xiaomi Redmi C9 ve Xiaomi Redmi Note 11 akıllı cep telefonları yer alıyor.
BİM Fırsat Ürünleri: Uygun Fiyatlı Realme Akıllı Telefon ve Huawei Akıllı Saat
25 Kasım 2022 tarihli BİM aktüel ürünleri arasında birbirinden avantajlı teknoloji ürünleri bulunuyor. Oppo'nun alt markası olarak bilinen Realme telefon serisinden Kumtel Airfryer modeline kadar çeşitli ürünler yer alıyor.
ŞOK'ta Asus Oyuncu Bilgisayarları, Monitörleri ve Kulaklıklarında Büyük İndirim!
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan ŞOK, teknolojiseverler için bu hafta yine dopdolu kampanyalarla geliyor. 29 Kasım ŞOK teknoloji ürünleri arasında uygun fiyatlı Asus oyuncu bilgisayarı, monitör ve kulaklıklar dikkat çekiyor.
YORUMLAR