Migros'ta Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy ve Xiaomi Telefon Modelleri Satışta!

24 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında sunduğu indirimli elektronik ürünleri ile Migros, uygun fiyatlı telefon arayışında olanların dikkatini çekiyor. Samsung Galaxy serisinde yer alan akıllı telefon modellerinden Xiaomi'nin Poco telefon modellerine kadar pek çok seçenek bütçe dostu fiyatlarıyla online mağazada yerini alıyor.

Samsung Galaxy A13 telefon modeli 128 GB depolama alanı, 4 GB Ram kapasitesi ve siyah renk seçeneği ile karşınıza çıkıyor. Galaxy A13 Migros fiyatı: 5.599 TL. Galaxy serisinin M13 128 GB'lık depolama kapasitesiyle satışta. 5.499 TL'lik bir fiyat etiketiyle Migros Sanal Market'te yer alıyor.

Migros'ta Yer Alan Diğer Elektronik Cihazlar

Xiaomi'nin Poco etiketli akıllı telefonlarından M5 modeli Migros kataloğunda yer alıyor. Poco M5'in Xiaomi fiyatı 7.199 TL, Migros fiyatı ise 6.999 TL.

Xiaomi Poco M5 özellikleri:

6 GB Ram/128 GB depolama alanı

6,58 inç ekran

50 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

Android 12 tabanlı MIUI 13 işlemci

Xiaomi'nin Pro 2 elektrikli scooter modeli de 7 Aralık tarihine kadar Migros'ta satışta. 600 W'a kadar çalışma gücü olan scooter, 16-50 yaş aralığı kişiler için uygunluk gösteriyor. 8-9 saat arası çalışma performansı sergiliyor. Xiaomi Pro 2 elektrikli scooter Migros fiyatı: 14.999 TL.