Mars'ta Doğal Kemer Keşfedildi: Görenleri Hayran Bırakıyor

Mars'ta doğal kemer olur mu? NASA gezgini Curiosity, Mars'ta rüzgara ve toza meydan okuyan olabildiğince küçük doğal kaya kemerini tespit etti.

Dünyadaki büyük doğal kaya kemerlerine hayran kalmayı seviyoruz. Mars'ta da küçük bir versiyonu var ve o da dünyadakiler kadar güzel görünüyor. NASA'nın Curiosity gezgini, kızıl gezegendeki rüzgar ve erozyon kuvvetlerine direnen tuhaf dokulu küçük bir kaya oluşumuna bakış atmamızı sağlıyor.

Curiosity, Mars'taki Sharp Dağı adlı etkileyici bir dağa ev sahipliği yapan Gale Krateri'ni keşfediyor. Gezici geçen hafta pürüzlü kemerin bazı yakın çekim görüntülerini yakaladı ve bilim insanı Kevin Gill, görüntülerin mozaik görünümlerle bir araya getirdi.

Mars'taki doğal kemer rüzgara ve toza dayanıklı

NASA gezegen jeologu Abigail Fraeman, gezicinin görev güncellemesinde bu görüntüleri "ilginç bir kaya dokusunun özellikle tuhaf görüntüsü" olarak tanımladı. Fraeman, "Gördüğümüz dokular, özellikle ana kayadan çıkan santimetre büyüklüğündeki tümseklerin ve topakların yaygınlığı karşısında gözlerim kamaşmaya devam ediyor" dedi.

Gezici şu anda "kil içeren birim" (kil mineralleri açısından zengin bir alan) ile "sülfat içeren birim" arasındaki bir geçiş bölgesini kontrol ediyor. Her iki alan da bölgede potansiyel olarak sulu bir geçmişe işaret ediyor ve Mars'ın bir zamanlar mikrobiyal yaşam için yaşanabilir olup olmadığını araştıran bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Kemer görüntüleri için görüş alanı sadece 16,5 santimetre, bu da tüm kemerin oldukça küçük olduğu anlamına geliyor. Gezegen jeologu Michelle Minitti'ye göre, hassas kemer muhtemelen erozyona dayanıklı malzemeden oluşuyor. Çünkü Gale Krateri tozlu ve rüzgarlı bir yer ve kayalığın hala hayatta olması bunun belirtilerini gösteriyor.

Mars jeologu Gwénaël Caravaca, Twitter'da kemer hakkında yorum yaparak bir yılana, boynuzlara veya bir DNA dizilimine benzediğini söyledi. Rastgele nesnelerde tanıdık şekilleri görmek, Mars hayranlarının favori bir eğlencesidir. Benzer durumlar gezicinin kardeş aracı Perseverance'ın takipçileri arasında da yaşanmıştı.

Curiosity, 2012'den beri Gale Krateri'ni araştırıyor. Kemer, Sharp Dağı'nın eteklerine doğru ilerlerken, emektar gezicinin ortaya çıkarması için hala pek çok görsel ve jeolojik harika olduğunu gösteriyor.