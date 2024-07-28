Martı Scooter APK

Martı APK uygulaması ile elektrikli scooter kiralayarak eğlenceli ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanına sahip olabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Martı APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan elektrikli scooter kiralayabilirsiniz. keyifli ve pratik bir girişim olan ve çevre dostu bir şekilde seyahat etme deneyimi sunan Martı, elektrikli scooter kiralayarak trafiğe takılmadan seyahat edebilmenizi sağlıyor.

İlk olarak İstanbul Kadıköy’de hizmet vermeye başlayan uygulamada, artık Türkiye'nin büyük bir kısmında çalışmalarına devam etmektedir. Kiralamak istediğiniz aracı bulduktan sonra Martı uygulaması üzerinden Başla butonuna basabilir ve scooter’ı teslim alabilirsiniz.

Martı APK İndir

Elektrikli scooter’ı teslim almak için uygulama üzerinden açılan kamerada QR kodunu tarayarak veya elle girerek 4 haneli şifre ediniyor, ardından bu şifreyi elektrikli scooter’ın üzerindeki kilide girerek teslim alabiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir ulaşım şekli olan Martı uygulamasında kısa mesafedeki konumlara hızlı bir şekilde gidebilir, şehri turlayarak yeni yerler keşfedebilirsiniz. Kiralama ücretleri ve daha fazlası için Martı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

MARTI: TAG & Scooter Uygulaması Özellikleri