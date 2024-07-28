Martı Scooter APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,479
- DOSYA BOYUTU 24 MB
- Üretici Martı Teknoloji
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Martı APK uygulaması ile elektrikli scooter kiralayarak eğlenceli ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanına sahip olabilirsiniz.
Martı APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan elektrikli scooter kiralayabilirsiniz. keyifli ve pratik bir girişim olan ve çevre dostu bir şekilde seyahat etme deneyimi sunan Martı, elektrikli scooter kiralayarak trafiğe takılmadan seyahat edebilmenizi sağlıyor.
İlk olarak İstanbul Kadıköy’de hizmet vermeye başlayan uygulamada, artık Türkiye'nin büyük bir kısmında çalışmalarına devam etmektedir. Kiralamak istediğiniz aracı bulduktan sonra Martı uygulaması üzerinden Başla butonuna basabilir ve scooter’ı teslim alabilirsiniz.
Martı APK İndir
Elektrikli scooter’ı teslim almak için uygulama üzerinden açılan kamerada QR kodunu tarayarak veya elle girerek 4 haneli şifre ediniyor, ardından bu şifreyi elektrikli scooter’ın üzerindeki kilide girerek teslim alabiliyorsunuz.
Oldukça eğlenceli bir ulaşım şekli olan Martı uygulamasında kısa mesafedeki konumlara hızlı bir şekilde gidebilir, şehri turlayarak yeni yerler keşfedebilirsiniz. Kiralama ücretleri ve daha fazlası için Martı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
MARTI: TAG & Scooter Uygulaması Özellikleri
- Scooter ve TAG kiralama
- Çevre dostu deneyim
- Gittiğin kadar öde
- Çeşitli kampanyalar ve indirimler
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kolay bakiye yükleme
Martı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 129
- DOSYA BOYUTU 49.1 MB
- Üretici Martı Teknoloji
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Gideceğiniz yerlere hızlı ve eğlenceli bir şekilde yolculuk yapmak istiyorsanız, Martı uygulaması üzerinden elektrikli scooter kiralayabilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Martı uygulaması ile elektrikli scooter kiralayabilirsiniz.
Yeni bir ulaşım uygulaması olan ve Türkiye'nin belirli alanlarında hizmet veren Martı uygulaması, belirli konumlarda bulunan elektrikli scooter’ları kiralayarak eğlenceli bir ulaşım sağlamanızı amaçlıyor.
Harita üzerinden size en yakın kiralama istasyonlarını gösteren Martı uygulamasında, boşta elektrikli scooter bulduktan sonra uygulama üzerindeki kamera ile QR kodunu tarayabilir ve 4 haneli şifreyi edinebilirsiniz.
Martı İndir
Martı uygulaması üzerinden edindiğiniz 4 haneli şifreyi, elektrikli scooter’da bulunan kilide girdikten sonra teslim alabilmenize olanak tanıyan Martı uygulamasında eğlenceli bir seyahat deneyimi kazanabilirsiniz.
Ev, okul, iş veya eğlence amaçlı elektrikli scooter kiralayabileceğiniz Martı uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
MARTI: TAG & Scooter Uygulaması Özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kampanyalar ve indirimler
- Basit kullanım
- Kolay bakiye yükleme
- Gittigin yere kadar öde
- TAG ile araba yolculuğu kirala