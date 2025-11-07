Marvel 1943: Rise of Hydra Yine Ertelendi!

Marvel 1943: Rise of Hydra, geçtiğimiz yıllarda bir fragman ile beraber duyurulmuştu. O günden itibaren büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan yeni Marvel oyunu ile ilgili üzücü bir karar alındı. Alınan bu karar doğrultusunda oyunun çıkış tarihi ikinci kez ertelendi. Peki, yeni Marvel oyunu ne zaman çıkacak?

Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Çıkış Tarihi Ertelendi

E Marvel 1943: Rise of Hydra 2025 yılında satışa sunulacaktı ancak 2026 yılının başlarına ertelenmişti. Skydance Games, konuya dair yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, oyunun tekrar ertelendiği duyuruldu. Yeni çıkış tarihi paylaşılmadı. Yani oyun 2026 yılında bile hazır olmayabilir.

En iyi süper kahraman oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyun, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bu, oyunun çok kaliteli grafiklere sahip olacağını gösteriyor. Oyunun hangi platformlara çıkacağı açıklanmadı ancak muhtemelen Xbox Series X/S, PC ve PlayStation 5'e gelecektir. Ayrıca oyunun PC sistem gereksinimleri ve fiyat etiketi de henüz bilinmiyor.

Marvel 1943: Rise of Hydra Fragmanı

Marvel 1943: Rise of Hydra Nasıl Bir Oyun?

2. Dünya Savaşı döneminde geçen Marvel 1943: Rise of Hydra, hikâye odaklı, tek oyunculıu bir aksiyon macera oyunudur. 1943 yılında geçen oyunda Azzuri ve Captain America, insanları Hydra'nın acımasız planlarından korumak için iş birliği yapmak zorunda kalacak. Ekibe Nanali ve Gabriel Jones da dahil olacak.

Bu dört karakter yeteneklerini kullanarak Hydra'ya karşı mücadele edecek. Bu karakter çeşitliliği, muhtemelen farklı oynanış mekanikleri sunarak hikayeyi zenginleştirecek. Skydance Games tarafından Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyun, etkileyici bir görsellik sunacak.