4.872 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Strateji ve korku türlerindeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Dijital oyun mağazası Steam'de Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense, Kingdom Come: Deliverance II, Wartales, Cities: Skylines II ve The Falconeer bedava oldu. Bu oyunları 3 Kasım saat 21.00'e kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Söz konusu oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin.

Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabiliriniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Kampanya 10 Kasım saat 21.00'de sona erecek.

Şu anda ayrıca bir indirim kampanyası da mevcut. Bu indirim kampanyası kapsamında Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense 11.99 dolar (506 TL) yerine 3.59 dolar (151 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kingdom Come: Deliverance II ise 44.99 dolardan (1.898 TL) 26.99 dolara (1.139 TL) düştü.

Orta Çağ temalı RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Wartales yüzde 63 oranında indirim ile 17.99 dolar (759 TL) yer'ne 6.65 dolar (280 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan Cities: Skylines II ise 29.99 dolar (1.265 TL) yerine 23,99 dolara (1.012 TL) satılıyor.

İndirim kampanyası Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense için 17 Kasım, Kingdom Come: Deliverance II ve Wartales için 13 Kasım, Cities: Skylines II için 12 Kasım tarihinde sona erecek. Eğer oyunları beğenirseniz indirim kampanyasından yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.