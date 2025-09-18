Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Oynanış Videosu Sızdırıldı! Hemen İzleyin

Marvel 1943: Rise of Hydra ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda erteleme kararı ile gündeme gelen Marvel 1943: Rise of Hydra'nın bu kez oynanış videosu ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler, oyunu bekleyen oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.

Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

En iyi süper kahraman oyunları arasına katılmaya hazırlanan Marvel 1943: Rise of Hydra'nın oynanış görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerin en az iki yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu da videonun mevcut durum hakkında net bir fikir vermekten uzak olduğu anlamına geliyor.

Oyun dünyasında alfa veya prototip olarak nitelendirilen bu dönemde ana mekanikler ve temel görseller test edilir fakat oyunun son hâli bu görüntülerden çok daha farklı olur. Dolayısıyla oyun piyasaya sürldüğünde çok daha gelişmiş bir oynanış ve daha kalteli görsellik ile karşılaşabiliriz.

Marvel 1943: Rise of Hydra Nasıl Bir Oyun?

2. Dünya Savaşı döneminde geçen Marvel 1943: Rise of Hydra, hikâye odaklı, tek oyunculıu bir aksiyon macera oyunudur. 1943 yılında geçen oyunda Azzuri ve Captain America, insanları Hydra'nın acımasız planlarından korumak için iş birliği yapmak zorunda kalacak. Ekibe Nanali ve Gabriel Jones da dahil olacak.

Bu dört karakter yeteneklerini kullanarak Hydra'ya karşı mücadele edecek. Bu karakter çeşitliliği, muhtemelen farklı oynanış mekanikleri sunarak hikayeyi zenginleştirecek. Skydance Games tarafından Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyun, etkileyici bir görsellik sunacak.

Marvel 1943: Rise of Hydra Çıkış Tarihi

Skydance Games, geçtiğimiz aylarda resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Marvel 1943: Rise of Hydra'nın 2026 yılının başlarına ertelendiğini duyurmuştu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun hangi platformlara çıkacağı bilinmiyor ancak muhtemelen Xbox Series X/S, PC ve PlayStation 5'e gelecektir.

Marvel 1943: Rise of Hydra'yı bilgisayarda oynamak isteyen oyuncular için henüz minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklanmadı. Ayrıca oyunun ne kadar fiyata sahip olacağı da henüz belli değil. Yakında oyun ile ilgili daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.