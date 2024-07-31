Marvel Geri Döndü: Deadpool & Wolverine Gişede Rekor Kırıyor!

Marvel'ın kan kaybı yaşadığı ve gişede umduğunu bulamadığı son dönemde Deadpool & Wolverine işleri bir nebze olsun değiştirdi. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı film, son raporlara göre gişede büyük başarı elde etti ve görünüşe göre bu başarısını vizyonda kaldığı süre boyunca sürdürecek.

Deadpool & Wolverine, Global Gişede 500 Milyon Doları Aştı

26 Temmuz'da beyazperdeyle buluşan Deadpool & Wolverine, sadece üç günde 500 milyon dolarlık gişeye ulaşmayı başardı. Raporlar, filmin pazartesi günü yani 29 Temmuz itibariyle 496,3 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini ve 30/31 Temmuz verilerinin açıklanmasıyla 500 milyon dolar eşiğini aşacağını ortaya koyuyor.

#DeadpoolAndWolverine Blasting Past $500M Global Box Office Today



After its massive and record-breaking opening weekend, Marvel/Disney’s ‘Deadpool & Wolverine’ is quickly on its way across the $500M global box office mark. With Monday’s numbers included, the duo have slashed… pic.twitter.com/yAxenSLonT — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 30, 2024

Deadpool & Wolverine; Marvel Studios, Maximum Effort ile 21 Laps Entertainment tarafından üretilen bir süper kahraman filmi. Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan bu yapım, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool ile Deadpool 2'nin devamı niteliğinde.

Film; Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells tarafından yazıldı ve Shawn Levy tarafından yönetildi. Bununla birlikte kadrosunda Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni ve Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.

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