Marvel Rivals 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! İşte Yenilikler

Marvel temalı FPS oyunu Marvel Rivals, üçüncü sezonu "The Abyss Awakens" adıyla geliyor. Jean Grey "Phoenix" adlı kozmik güçlü efsanevi bir karakter, sezonun ana temasını oluşturuyor. Bununla birlikte pek çok yeni kozmetik ve kostüm sistemi eklenecek. Marvel Rivals 3. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Marvel Rivals Rekabetçi Mod, Yeni Harita ve Karakterler

Geliştirici ekip bu sezonun dolu dolu geçmesi için gerekli önlemleri almış. Marvel Rivals 3. sezonun ortasında yepyeni bir rekabetçi oyun moduna ev sahipliği yapacak. Ayrıca yeni Blade adlı kahraman da yine sezonun ilerleyen dönemlerinde oyuna entegre edilecek.

Üçüncü sezonda yeni bir harita da eklenecek. Bu haritanın Venom'un kökenlerine dayanan karanlık bir teması var. Oyunun mitolojisine göre Knull adlı varlık birçok semâviyi katletti ve ilk öldürdüğünün başı, zamanla Knowhere adlı bir mekâna dönüştü.

Başı mekân olsa da bedeni için aynı şeyler söylenemez. Bedeni Klyntar gezegeninin yörüngesinde kaldı ve Knull'un yozlaştırıcı gücüyle çürümeye başladı.

Yeni haritada gökyüzünden semâvi varlıklara ait parçalar düşecek ve bunlar savaş alanının bir parçası olacak.