Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Kütüphaneye Ekleyin
230 TL'lik Ampersat ücretsiz oldu. Peki, eğlenceli oynanışa sahip RPG oyunu Ampersat nasıl bedava oynanır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
RPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Ampersat ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Ampersat'a bedava sahip olmak için yapmanız gerekenler!
Ampersat Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba ekle" butonuna basın.
Ampersat Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Ampersat Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Ampersat Nasıl Bir Oyun?
Ampersat, aksiyon RPG türünde bir oyundur. Bir savaşçıyı kontrol ettiğimiz oyunda karşımıza çıkan yaratıkları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz.Başarılı şekilde tasarlanmış bölümlerin yer aldığı yapımda boss'lar ve yetenek ağacı da bulunuyor.