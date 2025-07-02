Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Kütüphaneye Ekleyin

RPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Ampersat ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Ampersat'a bedava sahip olmak için yapmanız gerekenler!

Ampersat Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Ampersat Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

Windows 7 SP1 64 bit İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ampersat Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7

Intel Core i7 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980

NVIDIA GeForce GTX 980 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ampersat Nasıl Bir Oyun?

Ampersat, aksiyon RPG türünde bir oyundur. Bir savaşçıyı kontrol ettiğimiz oyunda karşımıza çıkan yaratıkları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz.Başarılı şekilde tasarlanmış bölümlerin yer aldığı yapımda boss'lar ve yetenek ağacı da bulunuyor.