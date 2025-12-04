Marvel Rivals'a Gacha Sistemi Geliyor

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayınlanan Marvel Rivals, sezonluk içeriklere ek olarak temalı etkinlikler ile oyunculara zengin bir içerik sunuyor. Şimdi de yeni Gacha sistemi ile içerik zenginliğini artıracak gibi görünüyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Marvel Rivals Gacha Sistemine Kavuşacak

Kısaca bahsetmek gerekirse bu sistemde, oyun içi kredi ile önceden oluşturulmuş bir havuzdan rastgele eşya kazanıyorsunuz. Yani 'ne çıkarsa bahtına' durumu söz konusu olduğu için, muazzam bir ödül de kazanabilirsiniz işinize yaramayacak bir şey de çıkabilir. Tamamıyla şansa dayalı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.

Marvel Rivals için hazırlanan Gacha ise ilk yıldönümü canlı etkinliğinin ikinci fazının bir parçası olarak oyunculara sunulacak. Ne var ki NetEase Games stüdyosunun izleyeceği sistem farklı olacak. Oyuncular, harcadıkları krediler ile Psylocke kozmetikleri kazanarak tam seti oluşturmaya çalışacaklar.

Elbette yine şans faktörü devreye girecek olup, her deneme sonrasında ödeyeceğiniz kredide de artış olacak. Yani ilk çekiş için 100 Units iken, bir sonraki 200 Units ödemeniz gerekecek. Eğer şans hiçbir şekilde yüzünüze gülmezse, ödemeniz gereken azami meblağın 2.400 Units olduğunu söyleyelim.

Bir diğer ilginç detay ise şu ki, seti erken bir zamanda tamamlamanız durumunda geriye kalan dönüllerin tamamı otomatik olarak envanterinize eklenecek. Bu da Unit'lerinizi sonraki satın alımlarınız için saklayabileceğiniz anlamına geliyor. Umarız şansınız hep yanınızda olur.