Oyunculara Büyük Şok: Bu Oyun Hakkında Kötü Yorum Yapmak Yasak!

NetEase, yakında çıkacak olan Marvel Rivals'ı önden oynayan ve inceleyen yayıncılar ve video yapımcıları için tartışmalı olan "olumsuz konuşma yasağı" kuralını geri çekti. Önde gelen yayıncı Brandon "Seagull" Larned sözleşmeyi eleştirdikten bir gün sonra açıklama yaparak sözleşmeyi değiştireceklerini belirtti.

Marvel Rivals, Overwatch'e benzer ancak çizgi romanlardaki tüm süper kahramanları içeren bir oyun olarak biliniyor. Bu oyun, yakında çıkacağı için şu an birçok oyuncu, oyunu test ediyor.

Extremely disappointed in @MarvelRivals.



Multiple creators asked for key codes to gain access to the playtest and are asked to sign a contract.



The contract signs away your right to negatively review the game.



Many streamers have signed without reading just to play



Insanity. pic.twitter.com/c11BUDyka9