Oyunculara Büyük Şok: Bu Oyun Hakkında Kötü Yorum Yapmak Yasak!

NetEase, yakında çıkacak olan Marvel Rivals'ı önden oynayan ve inceleyen yayıncılar ve video yapımcıları için tartışmalı olan "olumsuz konuşma yasağı" kuralını geri çekti. Önde gelen yayıncı Brandon "Seagull" Larned sözleşmeyi eleştirdikten bir gün sonra açıklama yaparak sözleşmeyi değiştireceklerini belirtti.

Marvel Rivals İçin Kötü Yorum Yapmak Yasak!

Marvel Rivals, Overwatch'e benzer ancak çizgi romanlardaki tüm süper kahramanları içeren bir oyun olarak biliniyor. Bu oyun, yakında çıkacağı için şu an birçok oyuncu, oyunu test ediyor.

Extremely disappointed in @MarvelRivals.



Multiple creators asked for key codes to gain access to the playtest and are asked to sign a contract.



The contract signs away your right to negatively review the game.



Many streamers have signed without reading just to play



Insanity. pic.twitter.com/c11BUDyka9 — Brandon Larned (@A_Seagull) May 12, 2024

Oyunu inceleyen katılımcılarının imzalaması gereken sözleşmenin suç sayılan maddesi şu şekildedir:

Kötülememe: İçerik Oluşturucu, oyunun itibarına zarar verecek herhangi bir kamuya açıklama yapmamayı veya tartışmalara katılmamayı kabul eder. Buna aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Oyun özellikleri, karakterler veya müzik gibi oyunla ilgili herhangi bir materyal hakkında aşağılayıcı veya hicivli yorumlarda bulunmak.

Rakiplerle kötü niyetli karşılaştırmalar yapmak veya "Marvel Rivals"ın oynanışını veya farklılıklarını küçümsemek veya oyun hakkında subjektif olumsuz değerlendirmeler sunmak.

Larned, sözleşmedeki bu maddeyi de X hesabı üzeriden eleştirdi. NetEase de bu duruma tepkilerin büyümesi karşısında hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve "daha az kısıtlayıcı" bir sözleşme yapılacağını belirtti.

NetEase konuyla ilgili şunları söyledi: "Olumsuz konuşma içeriği paylaşma taahhüdüyle ilgili uygunsuz ve yanıltıcı terimlerin olduğunun farkındayız. Bu iletişim hatası ve hoş olmayan deneyimleriniz için samimi olarak özür dileriz!"