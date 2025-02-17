Marvel Rivals Geliştiricilerinden Oyuncuları Hayal Kırıklığına Uğratan Açıklama

Marvel Rivals yapımcısı NetEase tarafından yapılan açıklama hiç şüphesiz beklentiye giren oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak. Son zamanlarda oyuna yeni bir mod ekleneceğine dair söylentiler vardı. NetEase, söz konusu söylentilerde gerçeklik payı olmadığını vurguladı.

Söylentilere göre Marvel Rivals bir PvE modu alacaktı—çevreye karşı oyuncuların mücadele ettiği bir oyun modu. Geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta düzenlenen DICE Zirvesi'nde Marvel Rivals'ın yapımcısı Weicong Wu, PvE'ye dair şöyle dedi:

Şu an için herhangi bir PvE planımız yok. Ancak geliştirme ekibimiz sürekli olarak yeni oyun modları üzerinde denemeler yapıyor. Eğer yeterince eğlenceli ve ilgi çekici bir mod bulursak, tabii ki bunu oyuncularımıza sunarız.

"Oyunun Amacı Farklı Yöne Sapabilir"

Wu'nun bu açıklamasının ardından, Marvel Games'in yönetici yapımcısı Danny Koo da söze girerek bir PvE modu beklentisi olup olmadığı sordu. Aldığı olumlu yanıtların ardından şöyle dedi:

Evet, oyuncularımızın bir kısmının PvE modunu istediğini biliyoruz. Ancak eğer şimdi zorlu bir PvE deneyimi sunarsak bu şu anki oyun deneyiminden tamamen farklı bir yapıya dönüşebilir. Bu nedenle geliştirme ekibimiz farklı yaklaşımları test ediyor. Belki daha hafif bir mod, ya da geçici bir etkinlik gibi seçenekler getirebiliriz.

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere halihazırda bir PvE modu entegre edilmesi söz konusu değil ancak daha hafif bir oyun deneyimi sunacak bir mod getirilebilir.

Marvel Rivals Switch 2'ye Mi Geliyor?

DICE Zirvesi'nde ayrıca Marvel Rivals'ın Nintendo Switch 2 için bir sürümünün planlanıp planlanmadığı soruldu. Wu ve Koo, bu konuda net bir yanıt vermediyse de gelecekte başka platformlara kayma durumu olabileceğine dikkat çekti.

Marvel Rivals oyuncuların ilgisini diri tutmak için güncellemelerini yeni karakterler eklemeye odaklanmış durumda. 21 Şubat tarihinde, Human Torch ve The Thing gibi yeni kahramanlar oyuna eklenecek ancak PvE modu için biraz daha beklemek gerecek.