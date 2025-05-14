Marvel Rivals'da Tartışmalı Nostaljik Hediye

NetEase Games, Marvel Rivals için sürprizlerle dolu bir döneme girdi ve oyunun Kapalı Alfa'sının üzerinden tam bir yıl geçmişken, 15 Mayıs itibarıyla Galacta's Gift etkinliğini başlatacağını açıkladı. Etkinlik süresince oyuncular sadece oyunu oynayarak çeşitli ödüller kazanabilecek. Bunlar isim levhaları, spreyler, bir adet Kostüm Parası olarak öne çıkıyor, tabii fazlası da var.

Oyundaki topluluk ise özellikle o Kostüm Parası'nın peşinde çünkü bu sayede oyunun çıkışındaki 33 orijinal kostümden biri ücretsiz olarak alınabiliyor.

Sezon 0 Ücretli Olarak Geri Dönüyor

15-29 Mayıs tarihleri arasında aktif olacak Sezon 0 savaş bileti, ilk kez Aralık 2024'teki çıkışta sunulmuştu. Şimdi ise oyuncular bu bileti yeniden alma şansı yakalayacak, tabii ki bu kez 590 Lattice karşılığında.

NetEase'in bu kararı almasındaki asıl etken oyunculardan gelen yoğun talep oldu. Biletin ücretsiz ödüller sunmuyor olması bazı oyuncuların nezdinde pek hoş karşılanmadı. Eski younculardan bir kısmı, böyle bir hamlenin Battle Pass 0 çıktığı zaman satın alanları değersizleştirdiği düşüncesinde. Hatta RivalsLeaks isimli sızıntıcı Twitter'da (X) "Orijinal oyunculara saygınız varsa almayın" çağrısı yaptı.

Kimileri bu mesajı ciddiye aldı, kimileri ise Fortnite'taki Renegade Raider olayına gönderme olarak değerlendirdi.

Namor ve The Punisher Yeni Kostümleri

Galacta's Gift etkinliğinin başladığı gün ayrıca Namor ve The Punisher için yeni kostümler de mağazada yerini alacak. Ultron için ise oyuncular beklemeye devam edecek. Bunlar için kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ama orta sezonda büyük bir güncelleme gelecek ve "Stratejist" rolünde oyuna katılacak.

Öte yandan NetEase, eski savaş biletlerini dönem dönem yeniden getirebileceklerini ama hepsinin ilk çıkışlarına göre daha pahalı olacağını da belirtti.