Marvel's Spider-Man 2 Oyununun Hikâye Fragmanı Yayımlandı

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Marvel's Spider-Man 2'nin hikâye fragmanı oyuncularla buluştu. Spider-Man oyununun yeni videosu, heyecan seviyesini yükseltmeyi başardı. Yoğun ilgiyle karşı karşıya kalan videoya dair detaylar haberimizde.

Marvel's Spider-Man 2'nin Hikâye Fragmanı Paylaşıldı

Yakında piyasaya sürülmeye hazırlanan Marvel's Spider-Man 2 için yeni bir video yayımlandı. PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, yeni Spider-Man oyununun hikâyesine odaklanıyor.

1 dakika 56 saniye uzunluğundaki videonun görüntülenme sayısı, kısa süre içerisinde 2,6 milyona ulaştı. Yüz binlerce beğeni alan hikâye fragmanı için binlerce yorum yapıldı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Marvel's Spider-Man 2 Çıkış Tarihi

Süper kahraman oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Marvel's Spider-Man 2 isimli yapım, 20 Ekim 2023 tarihinde PlayStation 5 konsoluna çıkacak.

Marvel’s Spider-Man, ilk olarak 2018 yılında PlayStation 4, 2020 yılında PlayStation 5, 2022 yılının ağustos ayında ise PC platformuna çıkmıştı. Yeni Spider-Man oyunu da ilk oyun gibi birkaç yıl sonra bilgisayara çıkabilir. Oyunun PC'ye gelmeme ihtimalinin de olduğunu belirtmek gerekiyor.

Marvel’s Spider-Man 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel’s Spider-Man isimli oyun kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.