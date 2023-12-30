Marvel's Wolverine'den Yeni Sızıntı: Co-Op Modu Yer Alacak mı?

Insomniac Games fidye yazılımı saldırısı nedeniyle birçok Marvel's Wolverine sızıntısının yaşanmasına yol açtı. Şimdi ise oyunla ilgili yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı.

Reddit kullanıcısı VISCERAL tarafından analiz edilen kod, yalnızca çok oyunculu bir ortamda mantıklı olabilecek iki istemcinin senkronize edilmesi gerektiğine dair referanslar içeriyor gibi görünüyor.

// need to do a slower check against each client still connected to see if they were actually requested to warp for( ClientIterator itr = g_ClientManager.GetIterator(); itr.Loop(); itr.Next() )

uint32_t client_index = itr.GetClient()—>GetClientIndex(); uint32_t client_mask = 1 « client_index; if( (m_HeroesWarpedRequest & client_mask) != 0 && (m_HeroesWarpedResponse & client_mask) == 0 )

/ We've hit a client still connected who was requested to warp but has yet to respond return;

// Adjust the spawn matrix if both players will warp to the same location

Marvel's Wolverine Co-Op Moduyla Gelebilir

Oyunun hikaye odaklı doğası göz önüne alındığında, bir tür 1'e 1 rekabetçi mod yerine co-op vari bir mod görmemiz muhtemel.

Marvel's Wolverine oyun sektörü tarihinde benzeri görülmemiş bir sızıntıya maruz kaldı ve hatta oyunun PC için erken bir geliştirme yapısı bile sızdı.

Sızdırılan Insomniac Games yol haritası, Wolverine'in daha önce düşünüldüğü gibi 2025 yerine 2026 sonbaharı için planlandığını gösterdiği için tüm bunlar gelecekte değişebilir veya yalnızca birkaç testten ibaret olabilir.

Geliştirici ekip Marvel'in Wolverine projesinin planlandığı gibi devam ettiğini açıklasa da bu büyüklükteki sızıntılar genellikle daha fazla gecikmeye yol açıyor.

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