Marvel's Wolverine'den Yeni Sızıntı: Co-Op Modu Yer Alacak mı?

Insomniac Games fidye yazılımı saldırısı nedeniyle birçok Marvel's Wolverine sızıntısının yaşanmasına yol açtı. Şimdi ise oyunla ilgili yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı.

Reddit kullanıcısı VISCERAL tarafından analiz edilen kod, yalnızca çok oyunculu bir ortamda mantıklı olabilecek iki istemcinin senkronize edilmesi gerektiğine dair referanslar içeriyor gibi görünüyor.

// need to do a slower check against each client still connected to see if they were actually requested to warp for( ClientIterator itr = g_ClientManager.GetIterator(); itr.Loop(); itr.Next() )

uint32_t client_index = itr.GetClient()—>GetClientIndex(); uint32_t client_mask = 1 « client_index; if( (m_HeroesWarpedRequest & client_mask) != 0 && (m_HeroesWarpedResponse & client_mask) == 0 )

/ We've hit a client still connected who was requested to warp but has yet to respond return;

// Adjust the spawn matrix if both players will warp to the same location