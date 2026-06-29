Kıyamet Sonrasında Geçen Popüler Oyun İndirimde!

Steam'de hikayeli oyunları sevenler için çok önemli bir kampanya başladı. Bu kapsamda çok popüler bir oyunun fiyatında kayda değer bir indirim söz konusu. Peki indirimdeki oyunun ismi ne ve bu kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

The Last of Us Part 1 Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam tarafından düzenlenen son kampanyayla birlikte The Last of Us Part 1'in fiyatı yüzde 50 oranında düştü. Oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.797 TL) 29,99 dolara (1.398 TL) kadar geriledi. Aynı zamanda bu indirimin 9 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani önümüzde 10 günlük bir süre bulunuyor.

The Last of Us Part 1 Epic Games'te Kaç TL?

The Last of Us Part 1 şu anda Epic Games'te indirimsiz bir şekilde 1.099 TL'den satılıyor. Ancak buna rağmen oyunun fiyatı Steam'den daha ucuz diyebiliriz. Yani bir PC oyuncusuysanız yapımı Steam yerine Epic Games Store'dan da satın alabilirsiniz.

The Last of Us Part 1 PlayStation'da Kaç TL?

The Last of Us Part 1 için PlayStation'da şimdilik bir indirim görünmüyor. Oyun bu kapsamda platformda 3.449 TL'den başlıyor. Ancak yine de bu fiyatları ödemek zorunda değilsiniz. Eğer PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa yapıma bu fiyatları ödemeden ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.

The Last of Us Part 1 Nasıl Bir Oyun?

The Last of Us Part 1, 2022'de çıkış yapan bir aksiyon-macera ve hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Joel isimli deneyimli bir kaçakçıyı yönettiğiniz oyunda insanlığı yok olmanın eşiğine getiren bir salgına karşı bağışıklığı olan Ellie adındaki genç kızı tehlikelerle dolu Amerika topraklarında güvenli bir şekilde hedefine ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Kısacası bu türe ilginiz varsa söz konusu oyun ilginizi çekebilir.

The Last of Us Part 1 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (Version 1909 or Newer)

: Windows 10 (Version 1909 or Newer) İşlemci : AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K

: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)

: AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor

Editörün Yorumu

The Last of Us Part 1'i PlayStation'da oynama şansım olmuştu. Zaten hikayeli oyunları sevdiğim için söz konusu yapımı fazlasıyla beğenmiştim. Siz de kıyamet sonrasında geçen hikayeli oyunları seviyorsanız The Last of Us Part 1'e bir şans verebilirsiniz.