Maske Takmayanları Tespit Etmek İçin Robot Kullanılacak

Maske takmayanları tespit eden robot kullanmaya başladılar. Japonya'daki bir mağazada kullanılmaya başlanan Robovie isimli robot, alışveriş yapanlardan maskelerini takmalarını istiyor ve sosyal mesafeye uymayanları uyarıyor.

Japonya, olası üçüncü bir Koronavirüs enfeksiyon dalgasına hazırlanırken, Japonya'daki bir mağazada müşterilerin maske takmasını sağlamak için robot kullanmaya başlandı.

Koronavirüs önlemlerini denetlemesi için devreye sokulan Robovie, sosyal mesafeyi ölçmek için lazerler kullanıyor, alışveriş yapanlardan kibarca maskelerini takmalarını istiyor ve mağazada onlara rehberlik ediyor.

Japonya'da profesyonel bir futbol takımı olan Cerezo Osaka'nın kulüp mağazasında kullanıma başlayan bu teknoloji en azından ay sonuna kadar sürecek.

Maske takmayanları tespit eden robot kullanmaya başladılar

Advanced Telecommunications Research Institute International tarafından geliştirilen Robovie, maske takmayan müşterileri tespit ederek kibarca maskelerini yüzlerine geçirmelerini isteyebiliyor. Ayrıca ödeme yapmak için sıraya girerken sosyal mesafeye uymayanlara da müdahale edebiliyor.

Kyoto Haber Ajansına göre, mağazanın düzeni hakkında önceden bilgilerle donatılan Robovie, insanların hareketlerini gözlemlemek için bir kamera ile sensör ve ayrıca insanların arasındaki mesafeyi ölçmek için lazer kullanıyor.

Bir dizi robotik yeniliğin arkasında olan Robovie'nin geliştiricileri, deneyin alışveriş yapanlar ve personel arasındaki yakın teması azaltacağını umuyor. Ayrıca insanların, robotlar tarafından uyarıldığında daha az utanacağına inandıklarını söylüyorlar.

Robovie aynı zamanda sosyal mesafenin ve maske takmanıın zorunlu kılınmadığı mekanlarda ise müşterilere mağazanın etrafında rehberlik etme imkanı tanıyor.

Japonya, COVID-19 pandemisinin başlamasından önce de maske kullanımına alışkın bir ülkeydi. Ancak yine de Koronavirüse aldırış etmeyenlerin sayısı bir hayli fazla olduğu için Robovie gibi robotların ön plana çıkması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da yapılan bir ankette, yanıt verenlerin % 84'ünün Koronavirüs salgın hakkında endişelendiği ve % 68'inin ise halk sağlığı müdahalesinde ekonomiye öncelik verilmesi gerektiğine inandığı ifade edildi. Ayrıca NHK'ye göre Japonya, salgının başlamasından bu yana 119.420 vaka ve 1.908 ölüm rakamına ulaştı.

Ancak salgındaki bu büyümeye rağmen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, şu anda yeni bir olağanüstü hal ilan etmeyi veya ulusal turizme yeni önlemler uygulamayı planlamadığını dile getirdi.