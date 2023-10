Friends Dizisinin Chandler'ı Matthew Perry Hayatını Kaybetti!

Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan Matthew Perry hayatını kaybetti. Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. NBC News'in hem aktörün temsilcisine hem de kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberine göre Perry, Los Angeles, Pacific Palisades'teki evinde boğulma nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Resmî ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

1994-2004 yılları arasında Friends dizisinin 10 sezonunun tamamında Chandler karakterini canlandırmasıyla tanınan Matthew Perry'nin, 54 yaşında evindeki jakuzide boğulduğu belirtildi. Emniyet kaynakları, ihbar üzerine ilk müdahale ekiplerinin olay yerine çağrılmasının ardından aktörün Los Angeles'taki evinde cansız bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Perry jakuzide bulunurken, olay yerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye ve cinayet izine rastlanmadı.

Friends'in yapımcısı Warner Bros, yaptığı açıklamada Perry'nin komedi yeteneğinin dünya çapındaki etkisini ve mirasının hayranları üzerindeki kalıcı etkisini kabul ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Matthew Perry'nin Jakuzisinde Boğulduğu İddia Ediliyor

Başlangıçta Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki küçük rolleriyle tanınan Matthew Perry, ikonik TV dizisi Friends'te Chandler Bing rolüyle ün kazandı. Altı arkadaşın New York'taki yaşamları etrafında dönen dizi, çok sayıda Emmy ödülü ve rekor kıran reytingler kazanarak büyük başarı elde etti. Dizinin 2004'teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyici çekerek 2000'li yılların en çok izlenen TV bölümü oldu.

Mesleki başarısına rağmen Perry alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti. Bağımlılıkla mücadelesini kamuoyu ile paylaştı, öyle ki yakın çevresi son zamanlarda sağlığındaki iyileşmelere dikkat çekiyordu.

Hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan Matthew Perry'nin uzun bir madde bağımlılığı geçmişi vardı. Geçen yıl yayınlanan "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" adlı anı kitabında, alkol ve opioid kötüye kullanımının mide zarına verdiği hasarı gidermek için 15 rehabilitasyon ve 14 ameliyat da dâhil olmak üzere bağımlılıkla on yıllar süren mücadelesini ayrıntılı olarak anlatmıştı.

2018 yılında gastrointestinal perforasyondan kıl payı kurtulmuş, iki hafta komada ve beş ay hastanede kalmıştı. Ayrıca dokuz ay boyunca kolostomiye bağlı kaldı. Perry ayrıca bir röportajında, bu ölümcül deneyimin ardından doktorların kendisine sadece %2 yaşama şansı verdiğini belirtti.