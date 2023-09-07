Mauro Icardi, Dünyanın En Pahalı Otomobilini Satın Aldı: Dünyada Yalnızca 3 Adet Var!

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde dünyanın en nadir ve en pahalı otomobillerinden biri olan Rolls-Royce Boat Tail'i satın aldı.

Bu satın alımı özel kılan şey ise Icardi'nin satın aldığı bu otomobilden dünya genelinde yalnızca üç tane bulunuyor olması.

Icardi'nin bu satın alım için yaklaşık 30 milyon dolar ödediği belirtilirken, otomobil de çarpıcı tasarımı ve benzersiz özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rolls-Royce Boat Tail'i Bu Kadar Özel Kılan Ne?

Dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail, şu anda Icardi dışında sadece rapçi Jay-Z ve adı açıklanmayan bir iş adamında bulunuyor.

2021'de tanıtılan bu olağanüstü otomobilin yapımı 4 yıl sürerken, otomobil toplamda 1813 bileşen içeriyor. Öyle ki, aracın içinde iki adet özel Christofle buzdolabı bulunurken, Pantheon adı verilen ön ızgara tek parça alüminyum kaplamaya sahip. Zarif estetiğini bir kenara bırakırsak Rolls-Royce Boat Tail, 563 beygir gücünde 6.75 litrelik güçlü bir V12 motora sahip.

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