Bu Ayın Kral Oyununu Xbox Game Pass Üyesi Olmadan Oynayabileceksiniz

1 Mayıs Perşembe 12:01'de başlayan etkinlik, 4 Mayıs Pazar 23:59'a kadar sürecek. Bu süre boyunca Xbox Game Pass Ultimate, Standard ya da Core üyeleri The Escapists'i ücretsiz deneyimleyebilecek. Oyunda hapishane hayatının rutinine ayak uydurup kaçış planları yapıyorsunuz. Etkinlik bitmeden oyunu %80'e varan indirimle satın alırsanız, kaldığınız yerden devam edip tüm başarımlarınızı koruyabiliyorsunuz.

Game Pass Üyesi Olmadan Forza Motorsport Oynayabilirsiniz

Bu hafta sonunun diğer yıldızıysa Forza Motorsport. Üstelik bu oyun tüm Xbox kullanıcılarına açık; yani Game Pass üyesi olmanıza bile gerek yok. Xbox One ya da Xbox Series X|S fark etmeksizin konsolunuza indirip 500'den fazla araçla dünya çapındaki 29 pistte kapışabilirsiniz.

Nürburgring Nordschleife, Bathurst ve Sunset Peninsula gibi favori pistlerde dinamik hava koşulları ve canlı skor tabloları sizi bekliyor. Etkinlik boyunca oyun %50'ye varan indirimle satışta.

Xbox Free Play Days Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox Store üzerinden "Free Play Days" koleksiyonuna girip ilgili oyunları seçmeniz yeterli. Konsol üzerinden ya da Xbox.com'daki oyun sayfasından yükleme yapabilirsiniz.