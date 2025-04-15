Mazda Duyurdu: Wankel Motorlar Geri Dönüyor!

Otomotiv dünyası sıralı motorlar, V motorlar ve bir dönem W motorlar ile gündemi meşgul ederken bir gün Mazda pistonsuz daha doğrusu döner pistonlu Wankel motorlarını tanıttı. Otomotiv tutkunlarının damağında unutulmayan bir tat bırakan bu motor daha sonrasında elektrikli otomobillerde menzil arttırıcı olarak kullanıldı. Ancak sıkı durun Mazda'dan gelen bilgilere göre Wankel motorlar tekrar sahneye çıkacak. Peki bu nasıl olacak? İşte detaylar...

Wankel Efsanesi Geri Dönüyor!

Otomotiv dünyasında yıllardır sessiz kalan ama asla unutulmayan efsane Wankel motor, Mazda'nın kesin ve kararlı adımlarıyla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Geçmişte RX serisiyle gönüllerde taht kuran döner pistonlu motorlar, şimdi yeni nesil bir spor otomobilin kaputunun altında bulunmaya oldukça yakın. Üstelik bu kez sadece menzil artırıcı değil, doğrudan gücü tekerleklere ileten bir güç ünitesi olarak geliyor. Kısacası Wankel efsanesi mucidiyle birlikte geri dönüyor.

Mazda cephesinden gelen açıklamalara göre, çift rotorlu yeni bir Wankel motor geliştirilmiş durumda ve günümüzün çevresel regülasyonlarını karşılayacak teknolojiye sahip. Marka, bu motoru sıfırdan tasarlarken yalnızca performansı değil, aynı zamanda düşük emisyon ve farklı yakıt türlerine uyumluluk gibi faktörleri de göz önünde bulundurdu. Mazda CEO’su Masahiro Moro, bu motorun teknik olarak üretime hazır olduğunu doğrularken, geriye yalnızca uygun bir iş modeli oluşturmak kalmış durumda.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Iconic SP konseptiyle sinyalleri verilen bu dönüş, artık hayal olmaktan çıkıyor. İki rotorlu hibrit motor yapısıyla 370 kW (yaklaşık 500 beygir) güç üretmesi beklenen araç, rotary motoru yalnızca ikincil destek değil, doğrudan performansın kaynağı olarak kullanıyor. Mazda’nın klasik sürüş ruhunu modern mühendislikle harmanlayan bu proje, RX-7 ve RX-8’in mirasını yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Mazda'nın bu yeni rotary projesi önümüzdeki yıllarda yollarda olacak. Böylece Wankel motor, sadece bir mühendislik nostaljisi olmaktan çıkıp, modern performans otomobillerinde yeniden hayat bulacak. Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı ve Tamindir sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın...