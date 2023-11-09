Mazda'dan Üzücü Gelişme: Türkiye'deki Otomobil Satışları Durduruldu!

Gerek globalde gerek Türkiye'de popüler otomobil üreticileri arasında yer alan Mazda'nın Türkiye operasyonlarıyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı.

Mazda Türkiye'nin resmî web sitesinde fark edilen gelişmeye göre şirket Türkiye'deki operasyonlarını belirsiz bir süre boyunca durdurma kararı aldı.

Karar Şirketin Resmi Sitesinde Paylaşıldı

Mazda satış olarak Türkiye'den çekilmiş‼️



Şaşırdık mı, tabi ki hayır



Zaten uzun süredir Japonya'dan araç getiremiyorlardı.



Düşünün geçen senen sadece 183, bu yıl 10 ayda 200 adet satmışlar.



Sebebi açık; Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların… https://t.co/woZb1DADyS — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) November 9, 2023

Bu gelişme doğrudan bir açıklama aracılığıyla gelmemiş olsa da şirketin resmî sitesindeki Türkiye bölümünde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında görülebiliyor.

"Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir."

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurdan Yurdakul da gelişmeyi doğrularken, gazeteci Emre Özpeynirci alınan kararın nedeniyle ilgili olarak Japonya'dan Türkiye'ye araç ve parça getirilememesinden kaynaklandığını belirtiyor.

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