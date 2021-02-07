MEB Duyurdu: YouTube'da YKS Soru Çözüm Kampı Başlıyor

MEB YouTube'da interaktif YKS soru çözüm kampı başlatacağını duyurdu. MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat tarihinde başlayacak olan soru çözümlere öğrencilerin interaktif katılımı amaçlanıyor.

Okulların yüz yüze eğitim vermemesiyle online eğitime yönelen öğrenciler yeni bir destek MEB'den geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan duyuruya göre YouTube'dan soru çözüm kampı başlıyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için YouTube'dan yayın yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, soru çözümlerin interaktif olacağına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında ‘interaktif’ soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00’te başlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz.



Öğretmenlerimiz, 👉https://t.co/P2BBH8JuQW kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.



Ayrıntılar https://t.co/QfjxJQ6PYk pic.twitter.com/UPzYTAovp4 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021

MEB'den interaktif YKS soru çözüm kampı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafındna devreye sokulan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu sayesinde TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilere soru çözümleri yapılacak.

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre, interaktif yayınlar 8 Şubat Pazartesi başlayıp 11 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Dört ay boyunca devam edecek yayınlar YouTube'dan tüm öğrencilere açık olacak. Ayrıca Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri tarafından hazırlanan soru paketleri çözülecek.

İlk yayının 8 Şubat Pazartesi günü başlayacağını belirten Bakan Selçuk, ilk ders için 8 Şubat 15.00 tarihini işaret etti. Türk dili ve edebiyatı ders soru çözümleriyle başlayacak olan ilk yayın, matematikle son bulacak. Kamp süresi boyunca soru düzeylerinin öğrencilerin interaktif katılımına göre belirleneceği dile getirildi.

Yüz yüze eğitim ne zaman?

Ayrıca geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimin yol haritası belli olmuştu. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre, anaokulları ve köy okulları 15 Şubat 2021 tarihinde, ilkokullar ve ortaokullar ise 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime devam edecek:

"Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek."