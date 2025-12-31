Xiaomi'den Ekran Altı Kameralı Telefon! 3D Yüz Tanıma ve Dahası

Xiaomi, uzun süredir sessizliğini koruyan MIX serisinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. MIX 5 olarak isimlendirilen telefona dair heyecanlandıran bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, ekran altı kamera ile birlikte gelecek. Xiaomi'nin yeni Android telefonu ayrıca yüz tanıma özelliğine de sahip olacak.

Xiaomi MIX 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi MIX 5, ekran altı kameraya sahip olacak. Yani akıllı telefonun ön yüzeyinde herhangi bir çentik olmayacak. Böylece kullanıcılara tam ekran deneyimi sunulacak. Ekranın daha şık görünmesini sağlayacak bu tasarım sayesinde özellikle dizi ve film izlerken veya oyun oynarken daha keyifli bir deneyim elde edilecek.

Serinin yeni modelinde 3D yüz tanıma özelliği de yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu tekoloj, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak. Geleneksel parmak izi veya iki boyutlu yüz tanıma sistemlerine kıyasla daha gelişmiş bir güvenlik sunan bu yöntem, aynı zamanda günlük kullanımda büyük bir kolaylığa sahip olacak.

Kullanıcılar telefonlarını yalnızca ekrana bakarak hızlıca açabilecek. Ayrıca ekran üzerinde herhangi bir sensör ya da çentik bulunmadığı için cihazın tasarımı daha şık görünecek. Android telefon ayrıca dört kenarı kavisli bir ekran tasarımıyla birlikte gelecek. Bu kavisli tasarım, telefonun daha rahat bir şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

MIX 5, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Xiaomi 17 serisinde iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. MIX 5'te de bir Snapdragon işlemcisi yer alabilir.

Xiaomi MIX 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi MIX 5'in 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi MIX 4, 2021 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.