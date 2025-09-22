MediaTek'in Yeni İşlemcisi, Telefonu Oyun Canavarına Dönüştürecek

Qualcomm'un en büyük rakiplerinden biri olan MediaTek'in yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Dimensity 9500'ü tanıttı. Bununla birlikte işlemcinin tüm özellikleri belli oldu. Görünüşe göre bu işlemci, akıllı telefon ve tabletlerin yüksek grafikli mobil oyunları bile rahatlıkla çalıştırabilmesini sağlayacak.

MediaTek Dimensity 9500 Özellikleri

Dimensity 9500, bir önceki işlemci Dimensity 9400'e kıyasla performans, enerji verimliliği ve yapay zeka özelliklerinde önemli geliştirmeler sunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Yeni işlemci, Bir önceki nesle göre tek çekridekte yüzde 32, çoklu çekirdekte ise yüzde 17 oranında daha yüksek performans sergiliyor. İşlemcideki C1 Ultra çekirdeği, yüzde 55 daha düşük güç tüketimine sahip. 4 kanallı UFS 4.1 desteği sayesinde okuma/yazma hızları ikiye katlanacak ve yapay zeka modellerinin yüklenmesi yüzde 40 hızlanacak.

MediaTek'in amiral gemisi işlemcisinde Arm G1-Ultra GPU bulunuyor. Bu GPU, önceki nesle kıyasla yüzde 33 oranında daha yüksek performans, yüzde 42 oranında daha iyi güç verimliliği sunuyor. Bu, özellikle oyunlarda daha akıcı ve daha uzun süreli bir deneyim elde edilmesini sağlayacak.

Dimensity 9500'de ayrıca hesaplama gücünü iki katına çıkaran MediaTek NPU 990 yer alıyor. BitNet 1.58-bit büyük model işleme desteği sunan bu NPU, güç tüketimini yüzde 33'e kadar azaltıyor. Böylece yapay zeka işlemleri hem daha hızlı hem de daha veirmli şekilde çalışacak.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve 5G/4G DSDS gibi en yeni teknolojileri içeren yonga seti, yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde 5G'de yüzde 10, Wi-Fi'da ise yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sağlayacak. İşlemci ayrıca yapay zeka destekli konumlandırma teknolojileri sayesinde yüzde 20 oranında daha yüksek doğruluk sunacak.

MediaTek Dimensity 9500'ü İlk Kullanacak Telefonlar

Dimensity 9500'ü ilk kullanacak telefonlar arasında vivo X300 serisi ve OPPO Find X9 serisi yer alıyor. Find X9 serisinin 13 Ekim tarihinde, X300 serisinin ise 28 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda yeni işlemciyi daha fazla telefon kullanacak.